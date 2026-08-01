El Chelsea premia a João Pedro con un nuevo y lucrativo contrato

El club londinense del Chelsea ha decidido ofrecer un nuevo y ventajoso contrato a su delantero estrella João Pedro con el fin de protegerlo del interés de los grandes equipos europeos y valorar debidamente sus servicios. Según informa Goal.com, el delantero brasileño, fichado el verano pasado procedente del Brighton & Hove Albion por más de 50 millones de libras esterlinas, se convirtió rápidamente en el referente de la línea ofensiva del equipo. Así lo informa Goal.com.

La temporada de debut del jugador de 24 años en Stamford Bridge resultó sumamente productiva. Anotó 23 goles y repartió 9 asistencias en 53 partidos disputados en todas las competiciones, haciéndose con el título de máximo goleador del club. Para un Chelsea que anteriormente sufría por la falta de estabilidad en ataque, estas cifras marcaron un punto de inflexión radical en el juego del equipo.

El foco de los gigantes europeos y la política de fichajes

Según la información de The Athletic, a pesar del enorme contrato de siete años que João Pedro firmó el verano pasado y que se extiende hasta 2032, el club se prepara para mejorar su salario y sus condiciones. Esta decisión estuvo motivada por el serio interés mostrado en el futbolista por varios clubes influyentes de Europa, entre ellos el Barcelona. Sin embargo, la directiva del Chelsea subrayó firmemente que el delantero es intransferible y que no se le dejará marchar bajo ninguna circunstancia.

El propio jugador no oculta su satisfacción con el ambiente que se vive en el club londinense. En una entrevista concedida en abril, señaló que esta ha sido una de las mejores temporadas de su carrera y que siempre busca dar lo mejor de sí para ayudar a sus compañeros.

Planes de futuro y nuevo entrenador

A pesar de su exitosa temporada, el parón estival comenzó con cierta decepción para João Pedro. Aunque ha disputado 8 partidos con la selección brasileña, no fue incluido por Carlo Anchelotti en la lista para el Mundial de 2026. No obstante, esta situación no hizo más que potenciar la motivación del futbolista, impulsándole a destacar en la pretemporada.

Esta temporada, el Chelsea está dirigido por un nuevo entrenador, Xabi Alonso. Con un triplete anotado en apenas nueve minutos ante los Western Sydney Wanderers en un amistoso disputado en Gales, Pedro demostró que está listo para mantener su gran estado de forma bajo las órdenes del nuevo técnico. Tras quedarse fuera de competiciones europeas por los flojos resultados del curso pasado, se espera que el delantero brasileño sea el pilar fundamental del proyecto de renovación iniciado por Alonso.