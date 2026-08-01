Asignan 5 mil millones de soums al Bunyodkor: ¿qué pasará ahora?

Atrapado en una espiral de dificultades financieras, el club FC Bunyodkor de Taskent recibió una ayuda práctica estatal por valor de 5 mil millones de soums. El club informó que estos fondos servirán para que el equipo continúe su participación en la Superliga y se prepare para los próximos encuentros conforme al plan establecido.

Sin embargo, esta ayuda no es la solución definitiva al problema. Ahora, la cuestión principal es si los fondos asignados sacarán al club de la crisis a corto plazo o si también se creará un sistema de financiación sostenible para el Bunyodkor.

El club hizo un llamamiento oficial a los aficionados

El servicio de prensa del Bunyodkor publicó una declaración especial con el fin de tranquilizar a los aficionados preocupados por la difícil situación.

En ella se informó que el 30 de julio se asignaron 5 mil millones de soums al club.

«Nuestro gobierno ha comenzado a brindarnos ayuda práctica. El Bunyodkor seguirá preparándose para los próximos partidos de la Superliga según lo planeado», reza el comunicado.

La directiva del club expresó su agradecimiento al jefe de Estado y a los funcionarios gubernamentales por el apoyo mostrado.

Asimismo, se agradeció a los aficionados, periodistas, blogueros y equipos de fútbol que apoyaron al conjunto en esta compleja situación.

Entre los equipos mencionados individualmente por el club se encuentran:

Pakhtakor;

Surkhan;

Bukhara;

Navbahor;

Lokomotiv;

Olimpik Mobiuz.

¿Con base en qué decisión se asignaron los fondos?

Según la información del club, la ayuda financiera se otorgó basándose en el decreto presidencial n.º PQ-107 del 24 de marzo de 2026.

Dicho decreto contempla garantizar la estabilidad financiera de las organizaciones en el ámbito deportivo, introducir fuentes alternativas de financiación y atraer inversión privada y empresarios a los clubes de fútbol profesional. El documento estipula la creación del Fondo de Apoyo a las Iniciativas Deportivas bajo la supervisión del Ministerio de Deportes.

Otra dirección importante del decreto no es mantener a los clubes de fútbol dependiendo exclusivamente de fondos estatales o de patrocinadores, sino introducir la gestión corporativa y comercializar sus actividades. También se prevé un mecanismo para transferir la gestión en fideicomiso de los clubes a los empresarios que financien al menos el 20 % de los gastos anuales.

¿En qué se podrían gastar los 5 mil millones de soums?

El club aún no ha proporcionado un desglose detallado de la distribución de los fondos asignados.

Sin embargo, en la actividad diaria de un club de fútbol, el dinero suele ser necesario para las siguientes áreas:

pagos pendientes a jugadores y entrenadores;

gastos de viaje y hotel;

organización del proceso de entrenamiento;

servicios del estadio y de la ciudad deportiva;

asistencia médica y recuperación;

actividades de los equipos juveniles;

gastos organizativos relacionados con la participación en competiciones.

Los 5 mil millones de soums pueden ayudar al club a cumplir con sus obligaciones más urgentes. No obstante, el tiempo que dure esta cantidad dependerá de cómo se gaste y del volumen total de las deudas del club.

La publicación abierta de las áreas de uso de los fondos fortalecería la confianza de los aficionados y del público.

Comentario importante sobre el partido contra el Qizilqum

El texto inicial presentado indicaba que, debido a problemas financieros, el Bunyodkor no había acudido al encuentro de la 15.ª jornada de la Superliga contra el Qizilqum y había recibido una derrota técnica.

Sin embargo, los calendarios abiertos muestran que el partido Qizilqum - Bunyodkor está programado para el 2 de agosto de 2026. Por lo tanto, la noticia sobre la derrota técnica debe ser confirmada por una decisión oficial independiente del organizador de la competición.

Si la Liga de Fútbol Profesional anuncia una decisión final o un cambio en el calendario, la situación se aclarará.

¿La ayuda salvará por completo al club?

La ayuda estatal creó una oportunidad importante para que el Bunyodkor continúe preparándose para los próximos partidos. Pero un fondo único no garantiza la estabilidad financiera del club a largo plazo.

Para una actividad sostenible, el club necesita:

Patrocinadores permanentes y fiables; Informes financieros transparentes; Inversores privados; Ingresos por venta de entradas y productos del club; Un sistema de formación y traspaso de futbolistas; Marketing y asociaciones comerciales.

El Bunyodkor cuenta con un gran estadio, una academia de fútbol, historia y una marca reconocida. Pero a menos que estas oportunidades se transformen en un sistema eficiente de negocios y gestión, los problemas financieros podrían repetirse.

¿Por qué es importante el destino del Bunyodkor?

El Bunyodkor fue en su día uno de los clubes más fuertes y populares de Uzbekistán. El equipo luchó por el campeonato nacional, participó en competiciones asiáticas y formó a numerosos futbolistas talentosos.

Por ello, la crisis financiera en el club no es solo un problema interno de un solo equipo. También en Uzbekistán, puso de manifiesto cuestiones más amplias en el sistema de financiación y gestión de los clubes de fútbol profesional.

Salvar al club es importante, pero lo es aún más garantizar que no vuelva a caer en la misma situación dentro de unos meses.

Conclusión principal

Los 5 mil millones de soums asignados al Bunyodkor supusieron una ayuda vital para el equipo en un momento difícil. El club comunicó que seguirá preparándose para los próximos encuentros y ha comenzado a estabilizar su actividad.

Sin embargo, estos fondos no deben limitarse a suavizar temporalmente la crisis. Ahora la directiva del club tiene la tarea de utilizar el dinero de forma transparente y eficiente, atraer inversión privada y crear un sistema de gestión moderno que genere ingresos.

A al Bunyodkor lo salvará un sistema financiero independiente y a largo plazo, no una ayuda única.