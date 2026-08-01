España destina hasta 2.300 millones de dólares al proyecto espacial europeo IRIS2

·38·Tecnología
España destina hasta 2.300 millones de dólares al proyecto espacial europeo IRIS2

El gobierno español ha aprobado oficialmente la asignación de entre 1.600 y 2.000 millones de euros (unos 2.300 millones de dólares) para crear un sistema nacional de comunicación por satélite que formará parte de la red orbital europea IRIS2. Según ixbt.com, esta es la mayor financiación nacional anunciada hasta la fecha dentro de esta gran iniciativa estratégica. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Como referencia, Polonia había anunciado anteriormente que invertiría 470 millones de euros en este proyecto. El sistema IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), de vital importancia infraestructural, se está construyendo con el fin de proporcionar comunicaciones por satélite altamente seguras para los estados de la Unión Europea y usuarios militares.

Seguridad estratégica e independencia

A diferencia de los servicios comerciales, este nuevo proyecto permitirá a los países europeos tener un acceso garantizado a su propia infraestructura de comunicación independiente. Esto se considera un paso crucial para garantizar la seguridad de la información de la región y reducir la dependencia de factores externos.

El proyecto está siendo llevado a cabo por el consorcio SpaceRISE, que incluye a los principales operadores SES, Eutelsat e Hispasat, así como a grandes empresas aeroespaciales europeas. El programa nacional de España incluye la adquisición de su propio segmento espacial, infraestructura de control en tierra y terminales de usuario.

Detalles técnicos y planes futuros del proyecto

La infraestructura nacional creada por España será totalmente compatible con el sistema general IRIS2, pero permanecerá bajo control directo español. A plena capacidad, se prevé que la constelación IRIS2 incluya un total de 290 satélites en órbitas terrestres bajas y medias.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de selección del fabricante principal de los satélites. Aunque el lanzamiento de los primeros aparatos espaciales está previsto para 2029, no se espera que el sistema comience a funcionar a pleno rendimiento antes de 2030. A pesar de ello, al confirmar inversiones multimillonarias, España se ha convertido en el mayor estado participante del proyecto.

EspañaIRIS2EspacioSatéliteTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirEl principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirHoy, 12:27Hisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHoy, 11:26Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Hoy, 09:54Honor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHonor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHoy, 06:58Una GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoUna GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoHoy, 06:23Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Hoy, 05:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis