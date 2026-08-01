España destina hasta 2.300 millones de dólares al proyecto espacial europeo IRIS2

El gobierno español ha aprobado oficialmente la asignación de entre 1.600 y 2.000 millones de euros (unos 2.300 millones de dólares) para crear un sistema nacional de comunicación por satélite que formará parte de la red orbital europea IRIS2. Según ixbt.com, esta es la mayor financiación nacional anunciada hasta la fecha dentro de esta gran iniciativa estratégica. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Como referencia, Polonia había anunciado anteriormente que invertiría 470 millones de euros en este proyecto. El sistema IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), de vital importancia infraestructural, se está construyendo con el fin de proporcionar comunicaciones por satélite altamente seguras para los estados de la Unión Europea y usuarios militares.

Seguridad estratégica e independencia

A diferencia de los servicios comerciales, este nuevo proyecto permitirá a los países europeos tener un acceso garantizado a su propia infraestructura de comunicación independiente. Esto se considera un paso crucial para garantizar la seguridad de la información de la región y reducir la dependencia de factores externos.

El proyecto está siendo llevado a cabo por el consorcio SpaceRISE, que incluye a los principales operadores SES, Eutelsat e Hispasat, así como a grandes empresas aeroespaciales europeas. El programa nacional de España incluye la adquisición de su propio segmento espacial, infraestructura de control en tierra y terminales de usuario.

Detalles técnicos y planes futuros del proyecto

La infraestructura nacional creada por España será totalmente compatible con el sistema general IRIS2, pero permanecerá bajo control directo español. A plena capacidad, se prevé que la constelación IRIS2 incluya un total de 290 satélites en órbitas terrestres bajas y medias.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de selección del fabricante principal de los satélites. Aunque el lanzamiento de los primeros aparatos espaciales está previsto para 2029, no se espera que el sistema comience a funcionar a pleno rendimiento antes de 2030. A pesar de ello, al confirmar inversiones multimillonarias, España se ha convertido en el mayor estado participante del proyecto.