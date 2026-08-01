Manchester Cityinició su nueva era bajo la dirección de Enzo Maresca en Hong Kong con un partido amistoso contra el Inter. El tiempo reglamentario terminó con empate 1-1, y en la tanda de penaltis el campeón italiano se impuso por 3-1.

Para los aficionados uzbekos se produjo un acontecimiento mucho más importante que el resultado: Abduqodir Husanov saltó al campo en el once inicial y disputó el encuentro completo. Actuó como defensa central en la primera parte y se desplazó al lateral derecho tras el descanso.

¿Es este cambio un simple experimento de pretemporada o Maresca le está preparando una nueva función a Husanov?

¿Cómo transcurrió el primer partido de Maresca?

El sitiooficial de Manchester Citycalificó este encuentro como el primer partido de Enzo Maresca al frente del equipo. El duelo en Hong Kong también dio el pistoletazo de salida a la gira asiática de los «citizens» dentro de la preparación para la temporada 2026/27.

El marcador se abrió en el minuto 14. Antoine Semenyo realizó una gran jugada por la banda izquierda y envió el balón al área para que Divin Mubama rematara a corta distancia al fondo de la red.

La respuesta del Inter no se hizo esperar. En el minuto 20, tras un centro de Federico Dimarco, Benjamin Pavard empató el encuentro. En la segunda mitad, el Manchester City dominó más; los remates de Vitor Reis y Ryan McAidoo se estrellaron en el larguero, pero el gol de la victoria no llegó.

En la tanda de penaltis, solo Claudio Echeverri transformó su lanzamiento para el City. Los disparos de Rayan Aït-Nuri, Abduqodir Husanov y Nico González no vieron puerta. Como resultado, el Inter se impuso por 3-1.

Husanov recibió dos funciones diferentes

En la primera mitad, Abduqodir Husanov y Josko Gvardiol jugaron en el centro de la defensa del Manchester City. Rico Lewis ocupó el carril derecho y Steven Mfuni el izquierdo.

Tras el descanso, Maresca modificó el esquema defensivo. Gvardiol y Mfuni fueron sustituidos, mientras que Husanov pasó del centro al lateral derecho. Rico Lewis adelantó su posición para ayudar en la medular con el control del balón.

Este cambio exigió a Husanov cumplir varias tareas simultáneamente:

controlar al extremo rápido rival por la banda;

iniciar la jugada desde la línea defensiva cuando el equipo tiene la posesión;

cubrir el espacio libre cuando Lewis sube al ataque;

regresar al centro de la defensa según la situación del juego.

Husanov también participó en ataque. En el minuto 52, un rechace del portero del Inter cayó en sus pies, pero el remate aéreo del futbolista uzbeko no salió con la suficiente potencia.

¿Cómo valoró realmente la fuente a Husanov?

Aclaración importante: en el artículo de Esteemed Kompany no se otorgan calificaciones numéricas a los jugadores. El autor indicó claramente que en un partido amistoso prefiere destacar los aspectos mostrados por los futbolistas sobre el césped antes que el resultado.

La conclusión de la fuente sobre Husanov es muy breve, pero positiva:

Husanov completó un partido fiable y cumplió con la tarea encomendada.

Esta descripción no contiene grandes elogios. Sin embargo, en el primer partido de preparación veraniega, de un defensa se espera ante todo fiabilidad, evitar lesiones y cumplir las nuevas exigencias del entrenador.

El hecho de que Husanov jugara en dos demarcaciones distintas durante los 90 minutos significa que Maresca probó su condición física y su versatilidad táctica. Esta es la conclusión analítica que se desprende de las decisiones del encuentro.

¿Qué demostró el nuevo estilo de Maresca?

En la primera mitad, el Manchester City intentó presionar arriba la defensa rival con cuatro futbolistas. Aunque este método dio frutos en ciertas ocasiones, cuando el Inter superaba la presión se abrían grandes espacios ante la zaga mancuniana.

A pesar de que Mateo Kovačić y Tijjani Reijnders se movieron bien con el balón, sufrieron para encontrar su sitio cuando el rival tenía la posesión. El Inter complicó en varias ocasiones a la defensa del City mediante desplazamientos en largo de banda a banda.

En la segunda parte el panorama cambió. La entrada de Nico González en la base de la jugada mejoró el control del esférico. Aït-Nuri se movió con libertad por el campo, Lewis subió al centro del campo y Husanov cerró la banda derecha.

En consecuencia, la disposición del City dejó de basarse en líneas estrictas para fundarse en el intercambio de posiciones entre los jugadores. El análisis de Esteemed Kompany también señaló que las transiciones rápidas y la polivalencia de los futbolistas en la segunda parte pueden convertirse en un arma clave para el equipo de Maresca.

¿Podría Husanov asentarse en el lateral derecho?

La posición natural de Abduqodir Husanov es la defensa central. Su velocidad, su contundencia en los duelos individuales y su capacidad para alcanzar a los delanteros rivales son de gran importancia precisamente en esa demarcación.

Sin embargo, ya desempeñó funciones de lateral derecho por necesidad en la temporada anterior. El sitio web oficial del Manchester City señaló que Husanov disputó 47 encuentros en la campaña 2025/26, consolidándose como una pieza importante en la zaga del equipo.

Actualmente hay informaciones sobre el interés del City en el defensa del Chelsea Malo Gusto. No obstante, los clubes no han anunciado oficialmente el traspaso y el acuerdo aún no se ha cerrado.

Por este motivo, se puede extraer la siguiente conclusión prudente: si el club no ficha a un lateral derecho específico, Maresca podría alternar a Matheus Nunes, Rico Lewis y Abduqodir Husanov en dicha demarcación.

El partido de Husanov en Hong Kong bien pudo ser la primera prueba para un plan tan potencial.

¿Quiénes dejaron la mejor impresión?

En el análisis del encuentro, Antoine Semenyo fue señalado como el jugador más activo del Manchester City en la primera parte. Causó estragos a los defensas del Inter por la banda izquierda, dio la asistencia del gol a Mubama y ejerció de delantero centro tras el descanso.

Por su parte, Ryan McAidoo se convirtió en el héroe de la segunda mitad. El joven atacante mantuvo bajo presión constante a los defensas rivales por la banda derecha, estrelló un balón en el larguero y rozó el gol con otro disparo peligroso.

Asimismo:

el juego del equipo en la medular mejoró tras la entrada al campo de Nico González;

Vitor Reis protagonizó acciones valientes saliendo desde atrás hacia el centro del campo;

las apariciones de Rayan Aït-Nuri en distintas zonas llamaron la atención;

Rico Lewis aportó mucho al control del balón jugando más adelantado en el segundo tiempo.

¿Quiénes dejaron dudas?

Las tareas asignadas a Kovačić y Reijnders en el primer tiempo no se adaptaron del todo a sus características. Aunque ambos no tuvieron problemas con el balón, mantener el equilibrio en el centro cuando el rival contraatacaba resultó complicado.

Savinho se mostró mucho más peligroso en la banda izquierda que en la derecha, pero cometió errores en la toma de decisiones finales. En cuanto a Mahamadou Sangaré, no logró engranar del todo en el juego tras su ingreso.

Aunque Phil Foden dejó algunos destellos de calidad, no tuvo una influencia constante en el partido. Divin Mubama, además de su gol, destacó por bajar a recibir para ayudar a superar la presión rival y abrir espacios con envíos en largo.

¿Cuál es el principal balance para Husanov?

Es lógico que su lanzamiento fallido en los penaltis sea uno de los temas más comentados tras el partido. Pero el rendimiento global de un defensa en un amistoso no se juzga por un único penalti.

Husanov:

disputó el encuentro completo;

actuó en dos demarcaciones diferentes;

se adaptó a la nueva estructura táctica del equipo;

no cometió errores graves en defensa;

también intentó sumarse al ataque.

Lo más importante es que Maresca lo probó no solo como central, sino como un comodín versátil capaz de cubrir el lateral derecho si la ocasión lo requiere.

Durante su gira por Asia, el Manchester City se medirá a las estrellas de la liga coreana el 5 de agosto y al Atlético el 9 de agosto. Estos partidos aclararán aún más en qué demarcación planea utilizar Maresca con más frecuencia a Husanov.

En tu opinión, ¿qué posición le sienta mejor a Abduqodir Husanov: defensa central o lateral derecho? ¡Deja tus impresiones en los comentarios!