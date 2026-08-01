Tres tarjetas rojas: el Pakhtakor pierde la oportunidad de liderar

La 15ª jornada de la Superliga de Uzbekistán comenzó con un encuentro intenso y tenso. El Pakhtakor no pudo superar la resistencia de los locales en Andijan; el marcador se mantuvo en blanco en el Bobur Arena.

En los últimos minutos, la situación se tensó aún más y el árbitro expulsó a tres jugadores. Tras este empate sin goles, el equipo de Kamoliddin Tojiyev no pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar el liderato.

Un duelo sin goles, pero sin tregua

En el encuentro de Andijan, ambos equipos jugaron con cautela. Mientras el Pakhtakor intentaba presionar mediante la posesión y el ataque, los locales se apoyaron en una defensa ordenada y contraataques rápidos.

Sin embargo, ninguna de las partes logró dar el golpe definitivo. El Andijan mantuvo su portería a cero, mientras que los visitantes tuvieron que conformarse con un solo punto.

El acta oficial de la Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán confirma el resultado final de 0-0 en el Bobur Arena, bajo el arbitraje de Ravshan Abduvohidov.

El final del partido fue eléctrico

Los momentos más importantes ocurrieron en los últimos diez minutos.

En el minuto 80, el defensa del Andijan, Nemanja Calasan, recibió una tarjeta roja. Así, el Pakhtakor disfrutó de superioridad numérica durante el resto del partido.

Pero los visitantes no supieron aprovechar la oportunidad. Al contrario, la tensión aumentó durante el tiempo añadido.

En el minuto 90+3:

El defensa del Pakhtakor, Muhammadrasul Abdumajidov;

El delantero del Andijan, Martin Boakye, fueron expulsados.

El partido terminó con tres expulsiones, convirtiendo este empate sin goles en uno de los temas más comentados de la jornada.

Dos puntos perdidos para el Pakhtakor

Los pupilos de Kamoliddin Tojiyev llegaron a Andijan con un objetivo claro: ganar para ascender al primer puesto de la tabla.

Tras el empate, el Pakhtakor suma 34 puntos. El equipo se mantiene segundo, perdiendo la oportunidad de superar al líder, Neftchi, que tiene 35 puntos.

En una lucha por el título tan reñida, cada punto perdido puede ser decisivo al final de la temporada.

El problema principal para el Pakhtakor no es el resultado en sí, sino la incapacidad de marcar el gol de la victoria ante un rival con un hombre menos.

El Andijan frena a un aspirante al título

Para los locales, este empate es un resultado importante. El Andijan impidió que un rival directo marcara y aseguró un punto valioso en casa.

Tras la expulsión de Nemanja Calasan, el equipo tuvo que redoblar esfuerzos defensivos, logrando mantener el marcador hasta el pitido final.

Con este resultado, el Andijan sube al 7º puesto con 21 puntos. Es un impulso moral importante antes de los próximos compromisos.

Los cambios no dieron los resultados esperados

A principios de la segunda parte, el cuerpo técnico del Andijan realizó varios cambios para dinamizar el juego.

Tras el descanso, Dragan Ceran y Aleksandre Andronikashvili sustituyeron a Polatkhoja Kholdorkhonov y Damir Temirov. Más tarde, entraron Martin Boakye, Doniyor Abdumannopov y Hamidullo Karimov.

Por parte del Pakhtakor, en el minuto 60, Doston Khamdamov y Flamarion reemplazaron a Oybek Bozorov y Stefan Chinedu. Al final, Rustam Turdimurodov e Ibrohim Ibragimov también tuvieron su oportunidad.

A pesar de ello, los cambios no alteraron el destino del partido. Ambos equipos reforzaron su ataque, pero las porterías permanecieron intactas.

Ficha del partido

Superliga de Uzbekistán, 15ª jornada

Andijan — Pakhtakor — 0:0

1 de agosto. Andijan. Bobur Arena.

Andijan: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Polatkhoja Kholdorkhonov, Humoyunmirzo Iminov, Nemanja Calasan, Aziz Turgunboev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov, Mahmud Mahamadjonov.

Pakhtakor: Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriyev, Sardor Sobirkhodjayev, Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.

Amonestaciones: Odil Abdumajidov — 43', Aziz Turgunboev — 44', Bekzod Sulaymonov — 86'.

Expulsiones: Nemanja Calasan — 80', Muhammadrasul Abdumajidov — 90+3', Martin Boakye — 90+3'.

La presión aumenta en la carrera por el título

Este empate en Andijan es una seria advertencia para el Pakhtakor. El equipo debe mejorar su eficacia de cara al gol.

El Neftchi mantiene un punto de ventaja. Ya no basta con ganar, habrá que vigilar los resultados de los rivales en cada jornada.

El Andijan mostró una gran disciplina. Sin embargo, tras este partido marcado por tres tarjetas rojas, ambos clubes podrían enfrentar problemas de suspensiones en los próximos encuentros.

Conclusión

El partido entre Andijan y Pakhtakor terminó sin goles, pero la intensidad y las tres expulsiones lo convirtieron en uno de los choques más tensos de la 15ª jornada.

El Pakhtakor suma un punto pero pierde la oportunidad de liderar. El Andijan, por su parte, frena a un aspirante al título y mejora su posición en la tabla.

¿Qué impacto crees que tendrán estos dos puntos perdidos en la lucha por el título del Pakhtakor? ¡Deja tu opinión en los comentarios!