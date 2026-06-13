¿Puede Florian Wirtz demostrar su valía en el Liverpool

Durante la mala racha del Liverpool el otoño pasado, Florian Wirtz se encontró en el centro de las críticas. Expertos como Gary Lineker sugirieron que una exclusión temporal del once inicial de Arne Slot podría beneficiar al número 10. Lineker cree que el fichaje de 100 millones de libras terminará demostrando su valía, ya que su calidad en la Champions League y la Bundesliga es innegable. Así lo informa Goal.com .

Sin embargo, no todos son optimistas sobre el futuro de la estrella alemana. Jamie Carragher describió las actuaciones del jugador como simplemente "ordenadas", mientras que Gary Neville afirmó que se había convertido en un "problema" para el equipo. Especialmente después de la derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City, Neville señaló que Wirtz parecía un niño en el campo y no estaba cumpliendo con las exigencias físicas de la Premier League.

El propio Florian Wirtz admitió que necesitaba trabajar en su condición física durante su primera temporada en Inglaterra. Según sus palabras, tenía que fortalecerse y adaptarse al nuevo entorno. Ahora, siendo una figura clave en la selección alemana, el jugador tiene como objetivo mostrar su verdadero nivel en la Copa del Mundo y disipar todas las dudas.