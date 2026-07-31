En la capital de Azerbaiyán, Bakú, el Campeonato Mundial de Lucha U-17 ha entrado en su fase más emocionante. Las peleas del 30 julio se convirtieron en una verdadera fiesta para la selección de Uzbekistán. Gracias a la alta habilidad y perseverancia de nuestra talentosa luchadora Muxlisa Masharipova, se sumó una nueva medalla de oro para la delegación uzbeka. Este triunfo es el resultado práctico de las reformas llevadas a cabo en nuestro país para apoyar a los jóvenes deportistas y desarrollar el parateporte.

Zamin.uz presenta los detalles del triunfo de Muxlisa y de los importantes combates del día siguiente.

Final intensa: La rival alemana fue derrotada

Representando el honor de nuestro país en la categoría de -43 kg, Muxlisa Masharipova demostró un juego estable y seguro durante toda la competición. En el combate final decisivo, su rival fue la alemana Finja Strauch.

El encuentro fue muy intenso y rico en luchas tácticas. Sin embargo, gracias a su voluntad, su férrea disciplina y la ejecución precisa de las instrucciones de sus entrenadores, Muxlisa superó a su rival. Tras conseguir una victoria convincente, Masharipova subió a lo más alto del podio y se coronó campeona del mundo.

31 de julio: La lucha continúa, oportunidad por el bronce

La marcha triunfal del equipo de Uzbekistán no se detiene. Hoy, 31 de julio, otra serie de nuestros atletas saltarán al tapiz.

En las rondas de clasificación, cinco de nuestros luchadores de estilo libre comenzarán la lucha por las medallas del Campeonato Mundial. Los combates en la categoría femenina también estarán en el centro de atención de nuestros aficionados. Sabrina Abduraimova (-53 kg) participará en el combate de repechaje por la medalla de bronce.

Calendario de combates de repechaje por la medalla de bronce:

Categoría de peso Atleta uzbeka Rivales (Clasificadas) -53 kg Sabrina Abduraimova Madalina Pavel (Rumanía) / Valeriya Stancheva (Bulgaria)

Campeonato Mundial U-17: Resultados actuales de Uzbekistán

Fecha Atleta Peso Resultado 30 de julio Muxlisa Masharipova -43 kg Oro (Campeona mundial) 31 de julio Sabrina Abduraimova -53 kg Combate de repechaje por el bronce (próximamente) 31 de julio 5 luchadores libres Varias Combates de clasificación (próximamente)

Conclusión y Análisis: El triunfo de la responsabilidad y la constancia

La victoria de Muxlisa Masharipova en Bakú demostró una vez más el alto potencial de la escuela de lucha de Uzbekistán, en particular de la lucha femenina en la arena internacional. Su fuerza de voluntad y su aspiración a la victoria servirán como una gran fuente de inspiración para miles de jóvenes deportistas, especialmente para los jóvenes con discapacidad. Este triunfo es el resultado directo de la gran atención prestada por nuestro Estado al deporte, a la política juvenil y a la protección social. ¡Deseamos mucha suerte a Sabrina Abduraimova y a nuestros demás luchadores en los próximos combates!

¡Envía esta importante noticia deportiva a tus amigos y aficionados a la lucha! Muchos de nuestros compatriotas deben conocer esta victoria histórica a nivel mundial y los próximos combates importantes.

¿Cómo crees que este éxito de Muxlisa Masharipova en Uzbekistán influirá en el desarrollo de la lucha femenina? ¡Deja tu opinión en los comentarios!