Robo en la concentración de Inglaterra: sustraen las botas de Kane y Bellingham

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Robo en la concentración de Inglaterra: sustraen las botas de Kane y Bellingham

La preparación de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo se ha visto sumida en el caos tras un incidente inesperado. El equipamiento oficial del equipo dirigido por Thomas Tuchel fue robado mientras era transportado. Se ha revelado que entre los objetos sustraídos se encuentran las botas de juego de las estrellas Harry Kane y Jude Bellingham. Así lo informa Goal.com .

El robo ocurrió durante el traslado desde el campamento de West Palm Beach en Florida a la base de Swope Soccer Village en Misuri. Según los informes, al equipo solo le queda un balón para las sesiones de entrenamiento. La Asociación de Fútbol ha iniciado una investigación urgente sobre el asunto. Los responsables de seguridad sospechan que algunos de los conductores de logística podrían haber sido cómplices del robo.

Según el Daily Mail, el inventario robado no se limitó al calzado. Se llevaron equipos de análisis de alta tecnología, pizarras tácticas e incluso camillas de masaje médico. Esta situación ha alterado gravemente los planes del cuerpo técnico a pocos días del partido inaugural del torneo.

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra había registrado resultados excelentes, terminando la fase de clasificación con ocho victorias consecutivas y ocho partidos sin recibir goles. Aunque Harry Kane, quien marcó 61 goles con el Bayern Múnich durante la temporada, llegó a la base en plena forma, él y sus compañeros ahora se ven obligados a centrarse en problemas fuera del campo.

La selección de Inglaterra comienza el torneo el miércoles con un partido contra Croacia. Sin olvidar el dolor de la derrota en la semifinal de 2018, el equipo debe recuperar rápidamente la concentración y reemplazar el equipo perdido para superar con éxito la fase de grupos.

InglaterraHarry KaneJude BellinghamThomas TuchelBayern Múnich
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Nodirbek Razzokov
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