Una nueva era en Liverpool: Andoni Iraola forma su cuerpo técnico

La era de Andoni Iraola comienza oficialmente en el Liverpool FC. Tras la salida de Arne Slot, el club ha iniciado cambios estructurales significativos en el cuerpo técnico del primer equipo. Los de Merseyside confirmaron que tres miembros clave del antiguo staff han abandonado el club. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información oficial del club, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters y Giovanni van Bronckhorst han dejado sus cargos. Estos especialistas llegaron junto a Arne Slot y desempeñaron un papel fundamental en la campaña del Liverpool en la Premier League. Estos cambios indican que se está estableciendo un nuevo sistema en Anfield.

La directiva del Liverpool expresó su agradecimiento a los entrenadores salientes: "Agradecemos a Sipke, Ruben y Gio por sus contribuciones al desarrollo del club y les deseamos éxito en sus futuros proyectos". Ahora se espera que Andoni Iraola incorpore a especialistas de su confianza al equipo.

Según los informes, el técnico español traerá al Liverpool a profesionales conocidos por él, como Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber y Pablo de la Torre. Esto permitirá a Iraola inculcar su filosofía en el equipo con mayor rapidez.

El nuevo entrenador comenzará los entrenamientos con el equipo el próximo mes. Como parte de la preparación de pretemporada, el Liverpool realizará una gira por Estados Unidos, donde participará en una serie de partidos amistosos. Posteriormente, el equipo se enfrentará al Mónaco y al Como en Anfield.