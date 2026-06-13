Bellingham y Rogers defienden a Jordan Henderson de las críticas

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Bellingham y Rogers defienden a Jordan Henderson de las críticas

Jude Bellingham y Morgan Rogers han defendido al veterano centrocampista Jordan Henderson, respondiendo a la controversia en torno a su inclusión en la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo. Ambos jugadores destacaron que la influencia del veterano en el equipo va mucho más allá de sus acciones en el campo, señalando que su liderazgo y humildad son vitales para el equipo dirigido por Thomas Tuchel. Así lo informa Goal.com .

Mientras la selección de Inglaterra se prepara para su partido inaugural contra Croacia, el lugar de Henderson en la plantilla ha sido objeto de duras críticas públicas. Sin embargo, la estrella del Real Madrid, Bellingham, y el delantero del Aston Villa, Rogers, consideran que estas críticas son totalmente infundadas. Según Bellingham, Henderson es una figura clave para mantener el ambiente dentro del equipo.

"Es una persona muy alegre y capaz de unir a todo el equipo. Si surge algún problema, ayuda a cada jugador independientemente de su edad. Es un capitán que ha ganado la Premier League y la Champions League, pero aun así trabaja incansablemente en los entrenamientos. Quienes lo critican no saben de lo que hablan. Para nosotros, es el primer nombre en la lista", dijo Bellingham.

Morgan Rogers también apoyó las opiniones de su compañero, calificando a Henderson como la mejor persona que ha conocido en el fútbol. Señaló que si se hiciera una encuesta sobre a quién necesita el equipo, Henderson estaría en el top 5 de cada jugador. Actualmente, la selección de Inglaterra continúa sus preparativos en Dallas para el crucial enfrentamiento contra Croacia.

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Nodirbek Razzokov
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