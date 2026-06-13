El entrenador de Abbosbek evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026

Los ojos del mundo están actualmente fijos en la histórica Copa Mundial 2026, que ha comenzado en los campos de Estados Unidos, Canadá y México. Las perspectivas y los resultados esperados de la selección nacional de Uzbekistán, que participa en este torneo mundial por primera vez en su historia, están en el centro de atención no solo de los aficionados, sino también de expertos de renombre. En una entrevista con medios rusos, Dmitriy An, el primer mentor de nuestro talentoso jugador Abbosbek Fayzullayev, quien brilla en el club turco Istanbul Basaksehir, compartió sus emocionantes pensamientos sobre lo que espera de nuestros representantes.

Según el experimentado entrenador, nuestra selección nacional tiene todo el potencial necesario para realizar una actuación digna en este gran foro futbolístico.

Dmitriy An: "Todos los rivales del grupo pueden ser derrotados"

Dmitriy An enfatizó que la tarea principal de nuestra selección nacional es asegurar un lugar en la siguiente ronda:

“Espero que la selección nacional de Uzbekistán supere con éxito la fase de grupos en la Copa Mundial 2026. Los chicos tienen suficiente potencial para ello. Es cierto que es natural que algunos jugadores jóvenes sientan nervios en un escenario tan grande, pero los jugadores experimentados del equipo guiarán al grupo y mostrarán su clase.

En mi opinión, es posible jugar libremente contra todos los rivales del grupo y avanzar. Lo más importante es la fuerza mental de nuestros jugadores, la suerte deportiva y no temer el nombre del rival. La composición del grupo podría haber sido mejor o peor. En cualquier caso, apoyaremos a nuestros compatriotas hasta el final, ¡después de todo, este es nuestro debut en el Mundial! El ejército de aficionados uzbekos allí también será un verdadero apoyo para nuestro equipo”.

A través de la tabla analítica a continuación, puede familiarizarse con los rivales de la selección nacional de Uzbekistán en la histórica fase de grupos de la Copa Mundial 2026 y las fechas de la competición:

Países anfitriones de la competición Fechas del Mundial Rivales de grupo de nuestra selección nacional Club actual de Fayzullayev La expectativa principal del entrenador Dmitriy An Estados Unidos, Canadá y México 11 de junio — 19 de julio (2026) • Portugal

• Colombia

• RD Congo Istanbul Basaksehir

(Turquía) Superar la fase de grupos y preparación mental

Debut histórico y el viaje responsable al otro lado del océano

Nuestros jugadores saltarán al campo en el Grupo D de este prestigioso torneo contra uno de los gigantes del fútbol mundial, Portugal, el representante sudamericano, Colombia, y el fuerte rival africano, la República Democrática del Congo. Teniendo en cuenta que el torneo durará del 11 de junio al 19 de julio, nos espera un mes inolvidable de fiebre futbolística. No hay duda de que el apoyo directo de miles de aficionados uzbekos en los estadios al otro lado del océano dará fuerza adicional a nuestros representantes.

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