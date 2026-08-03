El Sevilla ficha al portero del Real Madrid Fran González

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El Sevilla ficha al portero del Real Madrid Fran González

El club español Sevilla ha anunciado oficialmente el fichaje del joven y prometedor guardameta Fran González, procedente del Real Madrid. El portero de 21 años ha firmado un contrato de larga duración con el club andaluz hasta el verano de 2031. Este traspaso forma parte fundamental del ciclo de renovación de plantilla que está llevando a cabo el Sevilla en el mercado de fichajes de verano, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el Sevilla pagará inicialmente 1 millón de euros por el traspaso del guardameta nacido en León. Asimismo, se señala que el acuerdo contempla el traspaso del 50 % de los derechos económicos del jugador al club andaluz, además de varios bonus condicionales. Esta estructura financiera se ha convertido últimamente en el método habitual en las negociaciones entre ambos gigantes españoles.

Nuevo equipo y proceso de preparación

Fran González ya ha viajado a la localidad neerlandesa de Garderen para unirse a sus nuevos compañeros. Actualmente, allí continúa a pleno rendimiento el stage de pretemporada del primer equipo del Sevilla de cara al nuevo curso en La Liga. Para el joven portero, este traspaso supone un gran paso en su carrera y una oportunidad propicia para demostrar su valía.

El jugador debutó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 2024/25 durante un encuentro en casa contra el Valencia. Sin embargo, debido a la altísima competencia en el club blanco y a la presencia de guardametas con gran experiencia, González vio con buenos ojos el proyecto del Sevilla para continuar su desarrollo.

El Real Madrid se guarda una opción preferencial en el contrato

Aunque la directiva del Real Madrid dio luz verde a la salida del joven cancerbero, no quiso perder el control sobre su futuro. El club madridista logró incluir una cláusula de recompra aplicable durante los próximos tres mercados de fichajes. De este modo, la entidad merengue se asegura ante el potencial crecimiento de su canterano.

Según dicha cláusula, el Real Madrid tendrá el derecho de recuperar a Fran González en el futuro por una cantidad que oscilará entre los 3 y los 5 millones de euros. El precio variará dependiendo del mercado de fichajes en el que se tome esta decisión. En un comunicado oficial emitido la noche del domingo, el Real Madrid agradeció a su ya ex portero por los servicios prestados.

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