¿Por qué un desarrollador borró su juego que ganaba 50 mil dólares al día?

Este joven es el famoso "Flappy Bird" , el creador del juego y desarrollador vietnamita Dong Nguyen. Este juego simple pero extremadamente popular que creó fue desarrollado en solo tres noches en mayo de 2013.

Al principio, casi nadie prestó atención al juego. Sin embargo, a principios de 2014, "Flappy Bird" se hizo inesperadamente muy popular. En poco tiempo, millones de usuarios lo descargaron y comenzaron a jugar. Como resultado, el juego se convirtió en uno de los juegos móviles más populares del mundo.

Con el aumento de su popularidad, Dong Nguyen comenzó a ganar aproximadamente 50 mil dólares al día. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que su proyecto estaba teniendo un impacto negativo en la vida de las personas, aumentando la adicción en algunos usuarios y haciéndoles perder un tiempo valioso.

Después de esto, el desarrollador tomó una decisión inesperada. Primero lo anunció en sus redes sociales, "Flappy Bird" sería eliminado pronto. Un día después, priorizando el bienestar de las personas sobre el beneficio financiero, eliminó por completo el juego que generaba decenas de miles de dólares al día de las plataformas App Store y Google Play .

Esta decisión de Dong Nguyen sigue siendo recordada como una de las más inusuales y debatidas en la industria tecnológica. Según él, ningún éxito financiero debe estar por encima de la salud y el bienestar de las personas.