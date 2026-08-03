Mullojonov vuelve a ganar en Rusia: ¡9 peleas profesionales y 9 victorias!

En la velada « RCC Boxing » de Ekaterimburgo, el maestro del guante de Uzbekistán volvió a triunfar. ¡La racha ganadora de Mullojonov no se detiene! ¿Cómo logró la victoria nuestro compatriote en la noche de boxeo profesional en Rusia?

Lazizbek Mullojonov dominó al boxeador local en Ekaterimburgo con gran superioridad durante 8 asaltos, y los jueces lo declararon ganador por unanimidad.

Detalles del combate

Mullojonov subió al cuadrilátero contra Vitaly Kudukhov.

En la pelea de 8 asaltos, el dominio estuvo completamente del lado del boxeador uzbeko.

Los jueces le otorgaron la victoria a Mullojonov por decisión unánime.

Sobre la racha de victorias y el rival

Con este resultado, Mullojonov elevó a 9 sus victorias en el boxeo profesional.

Kudukhov también había perdido su pelea anterior ante Bakhodir Jalolov.

« Mullojonov continúa una racha importante en el boxeo profesional: 9 victorias. »

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