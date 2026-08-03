El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potente

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El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potente

Se han revelado los primeros datos importantes sobre el OnePlus 16, el smartphone insignia de próxima generación de la compañía OnePlus, que ocupa un lugar destacado en el mercado de la tecnología móvil. Se espera que este dispositivo establezca nuevos estándares en la industria móvil gracias a su batería de gran capacidad y sus características técnicas avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, los detalles sobre el próximo flagship fueron proporcionados por el conocido insider Debayan Roy. Dado que el especialista había revelado previamente con precisión los parámetros de varios dispositivos de la marca Xiaomi, su información en esta ocasión ha generado un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

Pantalla y capacidades de rendimiento

Según la información del insider, el nuevo OnePlus 16 estará equipado con una pantalla OLED plana. La pantalla admitirá una resolución de 1,5K y se espera que la frecuencia de actualización alcance los 185 o incluso 240 Hz. También se informa que el grosor de los biseles alrededor de la pantalla será inferior a 1 milímetro.

Como principal fuerza motriz del dispositivo se ha seleccionado el avanzado procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Esto garantizará alta velocidad y un funcionamiento estable incluso en los juegos más exigentes y aplicaciones pesadas. Asimismo, para garantizar la seguridad, se instalará un escáner de huellas dactilares ultrasónico mejorado.

Batería y velocidad de carga

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su batería de capacidad inusual, que alcanza los impresionantes 9000 mAh. Dicho indicador es casi inexistente hoy en día entre los flagships y permitirá a los usuarios utilizar el gadget durante varios días sin necesidad de cargador.

Para una recarga rápida del dispositivo, se ofrecerán tecnologías de carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Esto permitirá cargar por completo incluso una batería gigante en poco tiempo.

Capacidades de cámara y protección del cuerpo

En cuanto a la óptica, OnePlus está considerando dos opciones posibles. Según la primera versión, el dispositivo podría estar equipado con un módulo principal de 200 megapíxeles, así como una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles. En la segunda opción, basándose en un sensor Sony de 50 megapíxeles y 1/1,4 pulgadas, también se discute el uso de un módulo periscopio de 200 megapíxeles. Para la cámara frontal se ha elegido un sensor de 32 megapíxeles.

La resistencia del dispositivo a factores externos también se encuentra en un nivel elevado, contando el cuerpo con el estándar de protección contra polvo y agua IP69 más reciente. Esto permitirá utilizar el smartphone de manera segura incluso en condiciones extremas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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