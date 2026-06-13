Se espera que Elliot Anderson se convierta en jugador del Manchester City en los próximos días

Con la apertura del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, la intensa competencia entre los grandes clubes ha alcanzado su punto máximo. En particular, el Manchester City, que domina la Premier League, ha iniciado una campaña agresiva para fortalecer aún más su plantilla. Según una de las prestigiosas publicaciones deportivas, Daily Mail Sport , los 'Cityzens' están muy cerca de fichar al talentoso centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. A menos que haya giros inesperados en las negociaciones, este traspaso se anunciará oficialmente este mes.

Se espera que la nueva estrella emergente del fútbol inglés perfeccione pronto sus habilidades bajo la dirección de Pep Guardiola, y esta noticia ha deleitado a los aficionados del Manchester City.

Marinakis da su visto bueno, ¡precio del traspaso: 120 millones de euros!

Otra fuente famosa, Telegraph Football , informa que las negociaciones entre los dos clubes ingleses están en la fase final. Lo más importante es que el propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, ha dado luz verde definitiva para vender al jugador de 23 años, quien es uno de los pilares del equipo.

Los detalles financieros del futuro contrato son asombrosos, y se espera que el precio del traspaso sea de aproximadamente 120 millones de euros . Si este acuerdo se completa con éxito, pasará a la historia del fútbol como uno de los fichajes más caros y sensacionales del actual mercado de verano.

Puede familiarizarse con el rendimiento de Elliot Anderson la temporada pasada y los detalles de su traspaso al Manchester City a través de la tabla analítica a continuación:

Edad y posición del jugador Rendimiento de la última temporada (2025/26) Goles y asistencias Precio de traspaso estimado Persona que autorizó el examen médico Fuentes publicadas 23 años, Centrocampista 50 partidos oficiales (En todas las competiciones) 4 goles

5 asistencias 120 millones de euros Thomas Tuchel

(Seleccionador de Inglaterra) Daily Mail Sport

Telegraph Football

Luz verde y examen médico de Thomas Tuchel

Según fuentes internas, Elliot Anderson se prepara para pasar su primer examen médico para su nuevo equipo esta semana. Cabe destacar que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha autorizado oficialmente a los jugadores presentes en la concentración de la selección nacional a participar en procesos de traspaso de clubes tan importantes y a someterse a exámenes médicos. Esto ayuda a acelerar el traspaso.

Comentario de experto: El centrocampista de 23 años, físicamente fuerte y tácticamente bien desarrollado, mostró un rendimiento constante durante la temporada 2025/26 y fue reconocido como uno de los jugadores más prometedores de Inglaterra. Su visión de juego y sus habilidades para organizar ataques encajan perfectamente en el esquema táctico de Enzo Maresca en el Manchester City.

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