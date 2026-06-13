Ancelotti hace una declaración antes del primer partido de Brasil en el Mundial

Los ojos del mundo están actualmente fijos en la fiesta histórica y más grande del fútbol cada cuatro años: la Copa Mundial de la FIFA 2026. El camino de los famosos «Pentacampeões», los cinco veces campeones del mundo, es esperado con gran emoción no solo en su tierra natal, sino también por millones de aficionados al fútbol en nuestro país. El entrenador de la selección nacional de Brasil, el experimentado y formidable experto Carlo Ancelotti, asistió a una conferencia de prensa antes del partido de debut del torneo para compartir sus pensamientos y planes responsables.

Según la famosa publicación local Globo el reconocido entrenador italiano habló con pasión sobre el ambiente interno y el proceso de preparación antes del torneo.

Ancelotti: «Siempre soy optimista»

Al discutir el estado mental en este prestigioso y gran campeonato mundial, Carlo Ancelotti enfatizó su alto nivel de confianza en sus jugadores:

«Es natural para cualquier entrenador tener cierto grado de ansiedad interna y emoción antes de que comiencen torneos tan enormes y importantes. Porque sinceramente quieres que el equipo bajo tu dirección muestre su juego más alto, hermoso y perfecto en el campo verde.

Sin embargo, soy por naturaleza una persona que siempre mira la vida con optimismo. Sé que mis jugadores se han preparado para estos partidos de la Copa Mundial a un nivel muy alto y con gran minuciosidad, y creo plenamente en su fuerza».

A través de la tabla analítica a continuación, puede familiarizarse con la composición del grupo y los primeros oponentes de la selección nacional de Brasil en la Copa Mundial 2026:

Nombre del equipo Entrenador Fuente de la declaración oficial Primer oponente en la fase de grupos Otros equipos en el grupo Estado general de la competición Brasil

(Pentacampeões) Carlo Ancelotti Globo publicación

(Brasil) Marruecos

(Representante africano) • Haití

• Escocia CM-2026

(Fiesta del fútbol)

¿Quiénes son los rivales de grupo de los «Pentacampeões»?

Como recordatorio, la selección nacional de Brasil, compuesta por estrellas fuertes y talentosas, jugará su primer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 contra Marruecos, un fuerte representante del continente africano que causó sensación en la Copa Mundial de Qatar. Este cuarteto también incluye al representante norteamericano Haití y a Escocia, uno de los equipos europeos serios. Según los expertos en fútbol, aunque la tarea de avanzar desde el grupo no debería ser demasiado difícil para los alumnos de Ancelotti, se requiere un enfoque serio contra cada oponente.

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