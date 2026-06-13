Se espera que Arbeloa sea nombrado entrenador del Fulham

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Se espera que Arbeloa sea nombrado entrenador del Fulham

El mercado de fichajes europeo está ofreciendo giros intensos e inesperados, no solo para jugadores estrella, sino también para entrenadores de renombre. En la Premier League inglesa, considerada el campeonato más prestigioso del mundo, se avecina otro nombramiento sensacional. Un famoso insider, Marca el periodista Matteo Moretto informa en una exclusiva que el exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, podría tomar pronto las riendas del club londinense Fulham.

La noticia de que el táctico español, favorito de la afición madrileña, se dirige a Inglaterra ha despertado gran interés entre los aficionados al fútbol inglés.

Negociaciones en fase final: solo quedan pequeños detalles

Según la información más reciente, los representantes oficiales que actúan en nombre del entrenador español, Óscar Ribot y Luis Alonso, están actualmente en conversaciones activas con la dirección del club londinense. Las negociaciones entre el club y el entrenador avanzan de forma rápida y positiva. Los expertos afirman que las partes solo necesitan finalizar algunos detalles menores y cláusulas técnicas del contrato.

Tanto la dirección del Fulham como el entorno de Arbeloa confían en que se llegará a un acuerdo total y se firmará el contrato oficial en los próximos días.

Puede familiarizarse con los detalles de la carrera reciente de Álvaro Arbeloa y las negociaciones para su traslado al club londinense a través de la siguiente tabla analítica:

Entrenador candidato

Club anterior

Fecha de salida del Real

Representantes en negociación

Nuevo club esperado

Fuente de información

Álvaro Arbeloa

Real Madrid


(España)

9 de junio de 2026

Óscar Ribot y Luis Alonso

Fulham


(English Premier League)

Marca periodista


Matteo Moretto

Un nuevo faro de esperanza para los londinenses

Recordemos que Álvaro Arbeloa fue liberado oficialmente de su cargo como entrenador principal en el Real Madrid el 9 de junio de este año debido a resultados decepcionantes y ciertos desacuerdos con la dirección. Sin embargo, el joven y ambicioso entrenador español no quería permanecer desempleado por mucho tiempo. Su visión táctica moderna y su gran capacidad para gestionar jugadores encajan perfectamente con el proyecto del Fulham, un club que busca consolidar su lugar en la Premier League.

Interesante para los aficionados: La llegada de Arbeloa a Inglaterra como brillante representante de la escuela de fútbol española hará, sin duda, que la intensa competencia en la Premier League sea aún más interesante y atractiva. Con este nombramiento, los londinenses aspiran a escalar posiciones en la tabla.

¡Siga el nuevo viaje de Álvaro Arbeloa en Londres, los movimientos de fichajes del Fulham en la Premier League, las salidas de entrenadores más sensacionales de Europa y las noticias deportivas más candentes con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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