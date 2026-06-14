Muhiddin Mamajonov pierde el cinturón de campeón debido a una lesión (video)

El tan esperado, intenso y dramático torneo de artes marciales mixtas «Octagon 87» ha concluido en uno de los magníficos complejos deportivos de nuestra capital. El combate principal (main event) de esta velada, que contó con los enfrentamientos más candentes, mantuvo en vilo a miles de aficionados locales y extranjeros en el estadio. En este combate estelar, donde la intriga se mantuvo hasta los últimos segundos, el reconocido y talentoso luchador uzbeko Muhiddin Mamajonov entró al octágono.

Nuestro representante fue desafiado en este crucial encuentro por el serio y peligroso luchador de Tayikistán, Fazliddin Madrahimov.

Cinco asaltos de combate intenso y un giro inesperado en el cuarto asalto

Este combate principal, disputado por el prestigioso cinturón de campeón interino de peso ligero, comenzó desde los primeros segundos con feroces y agudos intercambios tácticos entre los representantes de los dos países vecinos. Durante los tres primeros asaltos de este duelo de revancha programado a cinco, los atletas demostraron un verdadero coraje y una técnica de alto nivel. Ambos luchadores dieron todo de sí para asegurar el cinturón.

Sin embargo, un incidente inesperado y desafortunado ocurrió en el octágono durante el cuarto asalto. Nuestro compatriota Muhiddin Mamajonov sufrió una lesión grave en uno de los intercambios. Tras evaluar la situación, los médicos y la esquina del luchador determinaron que continuar el combate sería extremadamente peligroso para su salud. Como resultado, nuestro representante se vio obligado a detener el combate prematuramente.

Puede familiarizarse con los detalles y los resultados finales del combate principal de «Octagon 87» a través de la tabla analítica especial a continuación:

Ciudad anfitriona Nombre oficial del torneo Estado del combate (Main Event) Nuestro representante y categoría de peso Oponente (País) Asalto y motivo de la finalización Decisión oficial final Taskent Octagon 87 Main Event

(Combate principal) Muhiddin Mamajonov

(Peso ligero) Fazliddin Madrahimov

(Tayikistán) En el 4º asalto:

Debido a una lesión inesperada F. Madrahimov

declarado ganador

El cinturón se va a Tayikistán: se espera una revancha

Debido a esta situación técnica y médica, los jueces declararon oficialmente al tayiko Fazliddin Madrahimov como ganador del combate y nuevo campeón interino de peso ligero. Aunque esta derrota inesperada entristeció a los aficionados uzbekos, el coraje y el espíritu de nuestro atleta en el octágono fueron merecedores de grandes aplausos. Según los expertos, la probabilidad de un combate de revancha entre estos dos poderosos luchadores es muy alta una vez que Mamajonov se recupere completamente de su lesión.

¡Le deseamos a Muhiddin Mamajonov una pronta recuperación y un regreso aún más fuerte al octágono!

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