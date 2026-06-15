Tommy Fury derrota a un oponente 50 kilogramos más pesado

Manchester, Gran Bretaña, fue una vez más sede de una noche de boxeo inmensa y sensacional. Tommy Fury, medio hermano de la famosa estrella de peso pesado Tyson Fury, quien permanece invicto en el ring profesional, disputó su último combate. Compitiendo en el espectáculo «Misfits Boxing», organizado por promotores de megaeventos, el joven Fury demostró una verdadera clase magistral a los fanáticos a pesar de una diferencia de peso masiva.

Una enorme diferencia de peso y un feroz enfrentamiento de seis asaltos

Este encuentro captó la atención de muchos fanáticos del deporte debido a su formato y participantes. En el pesaje oficial, el oponente de Tommy Fury, su compatriota Eddie Hall, pesó 50 kilogramos más que el joven Fury. Sin embargo, tal superioridad física resultó inútil frente a la verdadera técnica de boxeo.

Este combate único se organizó en un formato de 6 asaltos, cada uno de 2 minutos de duración. Desafortunadamente, Eddie Hall, el famoso hombre fuerte que obtuvo el título honorífico de «El hombre más fuerte del mundo» (World's Strongest Man) en 2017, no pudo ofrecer ninguna resistencia seria a Tommy Fury en el ring. Fury, moviéndose rápidamente desde los primeros segundos, conectó golpes precisos y potentes, manteniendo el control de la pelea.

Puede familiarizarse con la tarjeta de puntuación y los planes futuros de este sensacional combate a través de la tabla de análisis de boxeo oficial a continuación:

Ciudad anfitriona y torneo Formato del combate (tiempo) Estatus principal del oponente Atleta famoso como juez Puntuaciones oficiales registradas Próximo oponente potencial de Fury Manchester

(«Misfits Boxing») 2 minutos cada uno

(Seis asaltos completos) Eddie Hall

(El hombre más fuerte del mundo) • Tony Bellew

• Derek Chisora

• Chase DeMoor • 59-56 (a favor de Fury)

• 58-56 (a favor de Fury)

• 57-57 (Empate) Chase DeMoor

(Campeón de peso pesado)

Jueces famosos y planes futuros de campeonato

Cabe destacar que las funciones de arbitraje para este combate de exhibición fueron realizadas por las estrellas más famosas del mundo del boxeo. Al final de la pelea, los renombrados maestros del ring Tony Bellew puntuaron 59-56 y Derek Chisora 58-56, otorgando legítimamente la victoria a Tommy Fury.

Interesante intriga que rodea la pelea: El tercer juez, Chase DeMoor, quien actualmente es campeón de peso pesado de «Misfits Boxing», registró inesperadamente un empate 57-57. Los expertos creen que el campeón reinante Chase tomó esta decisión para ejercer presión psicológica sobre Tommy Fury, su potencial futuro oponente. Pronto podríamos presenciar un verdadero combate de campeonato entre estos dos representantes en el ring.

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