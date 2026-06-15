La Copa del Mundo 2026, que tiene a todo el planeta pegado a las pantallas, continúa con dramas inesperados y resultados sensacionales. Ya en la primera jornada, los grandes equipos se enfrentan a una seria resistencia. Por ejemplo, Brasil, el gran favorito al título, evitó por poco la derrota ante un resiliente Marruecos, mientras que Turquía, a pesar de su talentosa plantilla, cayó inesperadamente 0-2 ante Australia. En este ambiente candente, los momentos históricos que toda la nación uzbeka espera con ansias están a la vuelta de la esquina.

El debut histórico de los «Lobos Blancos» y un árbitro inglés

La selección nacional de Uzbekistán, ubicada en el grupo K, jugará su primer partido histórico en el Mundial el 18 de junio a las 07:00 (hora de Tashkent) contra la fuerte selección de Colombia. Este encuentro crucial será dirigido por un equipo arbitral encabezado por el experimentado árbitro inglés Anthony Taylor, muy conocido por nuestro compatriota Abdukodir Khusanov en los campos europeos.

En este momento, la comunidad deportiva internacional y expertos de renombre están expresando activamente sus opiniones sobre las posibilidades de nuestros representantes.

Puede familiarizarse detalladamente con el calendario de partidos de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026 y sus rivales a través de la tabla de análisis deportivo oficial a continuación:

Fase de grupos y rondas Nombre del equipo rival Fecha del partido Inicio (hora de Tashkent) Árbitro principal Entrenador de nuestra selección 1er partido de grupo Colombia 18 de junio de 2026 A las 07:00 Anthony Taylor

(Inglaterra) Fabio Cannavaro 2do partido de grupo Portugal 23 de junio de 2026 Según el calendario oficial Árbitros internacionales Fabio Cannavaro 3er partido de grupo RD Congo 28 de junio de 2026 Según el calendario oficial Árbitros internacionales Fabio Cannavaro

Vistas realistas y pronósticos de un experto kazajo

El reconocido experto en fútbol kazajo y experimentado funcionario Bulat Yesmagambetov, en una entrevista exclusiva con la publicación «Sports24.kz», evaluó las posibilidades de los pupilos de Fabio Cannavaro con cautela y realismo.

Las reflexiones analíticas de Bulat Yesmagambetov sobre nuestra selección: «El hecho de que la selección nacional de Uzbekistán se haya clasificado para este tan esperado Mundial es un éxito histórico y una verdadera fiesta para todo el país. Ya se están produciendo sensaciones inesperadas en el Mundial, la victoria de Australia sobre Turquía es un claro ejemplo. Por supuesto, nos alegraremos si los jugadores uzbekos sorprenden a sus aficionados con un buen juego. Sin embargo, dado que el equipo participa por primera vez en este prestigioso torneo, es un poco difícil exigirles victorias o grandes resultados. En el partido contra la muy experimentada Colombia, la ventaja estará del lado del rival. Objetivamente hablando, la selección de Uzbekistán luchará principalmente contra la República Democrática del Congo para evitar terminar en el último lugar del grupo.»

Como recordatorio, nuestros jugadores dirigidos por el legendario Fabio Cannavaro jugarán su segundo partido de grupo el 23 de junio contra la fuerte Portugal, y el último partido decisivo de la fase de grupos tendrá lugar el 28 de junio contra la RD Congo. ¡Deseamos a nuestros representantes un gran éxito en este camino difícil y honorable!

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