El delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, compartió sus pensamientos antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 contra Portugal. En una entrevista con Sport-Express, la joven estrella habló sobre Cristiano Ronaldo, los puntos fuertes de Portugal y el gran escenario con el que sueña desde la infancia.

Esta Copa Mundial tiene una importancia histórica para la selección nacional de Uzbekistán. Los pupilos de Fabio Cannavaro participan por primera vez en la fase final de una Copa Mundial, y una de las mayores pruebas del grupo será el partido contra Portugal. Este encuentro suscita emociones especiales en Abbosbek Fayzullayev: podría saltar al campo frente a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo.

Un periodista le preguntó a Abbosbek si el Portugal actual es más fuerte con o sin Ronaldo. Fayzullayev dio una respuesta muy reflexiva. En su opinión, Portugal podría parecer más activo en términos de presión sin Cristiano, pero el equipo es mentalmente más fuerte cuando Ronaldo está en el campo.

“Quizás sean más fuertes sin Ronaldo en términos de presión. Pero cuando Cristiano está en el campo, le da confianza al equipo. Puede decidir el destino de un partido en cualquier momento”, dijo Fayzullayev.

Hay mucha verdad en esta reflexión. Aunque Ronaldo se acerca a los 40 años, su influencia en el campo sigue siendo inmensa. No es solo un delantero capaz de marcar goles, sino también un líder que aporta fuerza mental a sus compañeros. Se ha demostrado muchas veces en los grandes torneos que este tipo de jugadores pueden cambiar el destino de un partido en un instante.

Abbosbek también evaluó a Cristiano en este sentido. Calificó a la estrella portuguesa como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y subrayó que no hay duda de que Ronaldo aún puede desempeñar un papel decisivo.

“Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y no hay duda de que aún puede desempeñar un papel decisivo en el campo”, dijo.

Cuando se le preguntó si espera con impaciencia el momento de saltar al campo frente a Ronaldo, Fayzullayev respondió que lo espera con gran anticipación. Según Abbosbek, sueña con jugar contra Cristiano desde que era niño y veía sus partidos por televisión.

“Por supuesto, lo espero con muchísima impaciencia. Viendo sus partidos por televisión, siempre he soñado con esto”, dijo el jugador de la selección nacional de Uzbekistán.

Estas palabras recuerdan a cada aficionado un sentimiento familiar. Un joven jugador que ayer veía a las estrellas mundiales por televisión está hoy a punto de enfrentarse a ellas en la Copa Mundial. Este no es solo el sueño personal de Abbosbek, sino también una señal brillante del nivel que ha alcanzado el fútbol uzbeko.

Es interesante notar que Fayzullayev se declaró fan de Lionel Messi. Pero al mismo tiempo, siente un gran respeto por Ronaldo. Según él, jugar contra Cristiano es un gran sueño para cualquier futbolista.

“Soy fan de Lionel Messi, pero también me gusta mucho Cristiano. Jugar contra él es, por supuesto, un gran sueño”, dijo Abbosbek.

Esta respuesta muestra la sinceridad de Fayzullayev. El debate sobre Messi y Ronaldo en el fútbol dura años. Pero Abbosbek expresó su respeto por ambos grandes jugadores y no ocultó lo importante que es para él jugar en el mismo campo que Cristiano.

Durante la conversación, también se mencionó la época en la que Jaloliddin Masharipov y Cristiano Ronaldo jugaban juntos en el Al-Nassr. Como se sabe, después del traspaso de Ronaldo al club saudí, jugó en el mismo equipo que Masharipov e incluso envió un mensaje de vídeo al pueblo uzbeko. Este mensaje se hizo muy popular en las redes sociales.

“Ja, ja, por supuesto. Se hizo muy popular en las redes sociales”, dijo Fayzullayev.

Según Abbosbek, Jaloliddin Masharipov aprendió mucho jugando en el mismo equipo que Ronaldo. Cristiano le dio varios consejos y compartió su experiencia. Tal experiencia se considera una gran escuela para cualquier futbolista.

“Nuestro hermano Masharipov jugó en el mismo equipo que él y aprendió mucho. Cristiano también compartió varios consejos y experiencias con él”, dijo.

Fayzullayev también mencionó otro detalle interesante en la conversación. Según él, Masharipov y Ronaldo solían competir en concursos de tiro al final de las sesiones de entrenamiento.

“Al final del entrenamiento, competían en concursos de tiro”, dijo Abbosbek.

Cuando el periodista preguntó quién había ganado, Fayzullayev respondió con una broma.

“¡No se lo diré, ja, ja!”, dijo.

Esta corta respuesta añadió un ambiente ligero a la conversación. Al mismo tiempo, es muy gratificante que los jugadores uzbekos hayan estado en el mismo entorno que las estrellas del fútbol mundial, hayan aprendido de ellos y ahora hayan alcanzado el nivel para enfrentarse a ellos en la Copa Mundial.

La selección nacional de Uzbekistán disputará su partido contra Portugal el 23 de junio. El partido comenzará a las 22:00, hora de Taskent. Se espera que este partido sea uno de los enfrentamientos más interesantes de la fase de grupos para los aficionados.

En la plantilla de Portugal, junto a Ronaldo, figuran jugadores de alto nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y Rúben Dias. Para Uzbekistán, este partido será una gran prueba. Pero son precisamente estos partidos los que hacen pasar a los jugadores a un nivel superior y les dan la oportunidad de mostrarse al mundo.

Para Abbosbek Fayzullayev, este partido no es solo un partido más. Es un sueño de infancia, un gran escenario, un gran adversario y una oportunidad para demostrar su valía. Se desprende de sus palabras que el joven futbolista espera este momento con mucho entusiasmo.

Los aficionados uzbekos esperan una actuación valiente, inteligente y apasionada por parte de Abbosbek y sus compañeros. Saltar al campo frente a una leyenda como Ronaldo es un gran honor, pero jugar dignamente contra él es una tarea aún mayor. Ahora, toda la atención está puesta en el 23 de junio.