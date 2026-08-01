¿Por qué se cerró la granja gigante de pulpos en construcción?

El plan para establecer la primera granja comercial de pulpos del mundo en España ha sido cancelado oficialmente. Tras la anulación de este proyecto, que generó debates internacionales durante varios años, varios países y algunos estados de EE. UU. están tomando medidas para prohibir la cría de pulpos incluso antes de que comience.

Se trata de la granja de 65 millones de euros planeada por la empresa Nueva Pescanova en la zona portuaria de Las Palmas en las islas Canarias. Según el proyecto, se pretendía producir

3 mil toneladas de carne de pulpo al año. Sin embargo, tras cinco años de disputas legales sobre su impacto ambiental, la empresa abandonó el plan. La compañía declaró que la decisión se debió exclusivamente a factores comerciales y legales. Desde que se anunció en 2021, el proyecto ha enfrentado duras críticas por parte de organizaciones de derechos de los animales y del público.

Los expertos

señalaron que los pulpos son animales altamente inteligentes que sienten dolor y estrés, y que su cría masiva en condiciones artificiales representa un grave problema ético. Según los científicos, mantener en un mismo estanque a pulpos, que son animales solitarios en la naturaleza, puede provocar estrés, agresividad e incluso canibalismo. Al mismo tiempo, la empresa había argumentado que la acuicultura reduciría la presión sobre los pulpos silvestres en su hábitat natural. En los últimos años, los estados estadounidenses de Washington y California han prohibido la cría de pulpos. Proyectos de ley similares también se están debatiendo en España, México y Chile.