Husanov titular: partido ante el Inter, nueva camiseta y fans en Hong Kong (vídeo)

·109·Deportes
Husanov titular: partido ante el Inter, nueva camiseta y fans en Hong Kong (vídeo)

Antes de la nueva temporada, dos gigantes europeos —el subcampeón de Inglaterra Manchester Cityy el campeón de Italia, el Inter— se enfrentan en el marco de su gira por Asia. Este choque disputado en Hong Kong tiene un significado especial para los aficionados del fútbol uzbeko: el defensa de nuestra selección Abduqodir Husanov fue titular en el once de los «citizens».

El encuentro comenzó hoy, 1 de agosto, a las 16:30 hora de Taskent.

1. Husanov en el once inicial: alineaciones de Manchester City e Inter

En este encuentro amistoso de pruebas tácticas, los cuerpos técnicos alinearon onces potentes e interesantes. Abduqodir Husanov formó parte de la línea defensiva del City desde los primeros minutos junto a Joško Gvardiol y Rico Lewis.

Alineaciones iniciales de los equipos:

  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma (POR), Rico Lewis, Abduqodir Husanov, Joško Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, Divine Mubama.

  • Inter: Josep Martínez (POR), Benjamin Pavard, Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stanković, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Iddrissu.

La titularidad de Abduqodir ante colosos europeos demuestra su peso en el equipo y la gran confianza depositada por el cuerpo técnico.

2. El defensa uzbeko protagoniza la presentación de la nueva camiseta visitante del Man City

Antes del encuentro, el Manchester City y la marca Puma presentaron oficialmente la nueva equipación visitante (away kit) para la temporada 2026/2027.

Uno de los principales rostros elegidos por el club para presentar esta exclusiva camiseta fue precisamente Abduqodir Husanov . Con tonos negro oscuro y detalles dorados, incorporando la simbología de la abeja obrera de Mánchester («worker bee»), la nueva equipación lució aún más brillante en la imponente y elegante figura de Husanov.

3. Revolución en Hong Kong: Husanov rodeado de aficionados

La visita del Manchester City a Hong Kong en su gira por Asia se convirtió en una auténtica fiesta para los hinchas locales. En las sesiones de firmas y encuentros con los aficionados organizadas por el club, se aglomeró una multitud enorme alrededor de Abduqodir Husanov.

Los aficionados locales y asiáticos hicieron largas filas para conseguir un autógrafo del jugador uzbeko y fotografiarse con él. Husanov se mostró muy cercano con todos los hinchas, firmando autógrafos y participando en sesiones de fotos. Estas imágenes demuestran claramente que la popularidad y el reconocimiento de los futbolistas uzbekos a nivel mundial siguen creciendo.

4. Balance de la temporada pasada: los números de ambos gigantes

Este enfrentamiento no es un simple amistoso, sino un duelo entre los clubes más sólidos de Europa.

  • Manchester City: Al término de la pasada temporada, sumó 78 puntos en la Premier League inglesa (EPL), logrando un meritorio 2º puesto y proclamándose subcampeón.

  • Inter: Completó una temporada fenomenal en la Serie A italiana, conquistando el título de campeón de forma anticipada con 87 puntos.

Conclusión

El hecho de que Abduqodir Husanov se esté afianzando en un gigante mundial como el Manchester City, se haya convertido en uno de los rostros principales de la presentación de la nueva equipación y se gane el cariño de millones de fans en Asia es un gran orgullo para todo el fútbol uzbeko. El partido contra el Inter será una prueba crucial y una valiosa fuente de experiencia para Husanov de cara a la nueva temporada.

Abduqodir HusanovManchester CityInterHong KongPuma
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Endrick podría dejar el Real MadridEndrick podría dejar el Real MadridHoy, 12:30¿Trabzonspor va por Shomurodov?: ¿Se gesta la delantera más peligrosa de Turquía?¿Trabzonspor va por Shomurodov?: ¿Se gesta la delantera más peligrosa de Turquía?Hoy, 12:18Mikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius JuniorMikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius JuniorHoy, 11:52Posición firme de Países Bajos ante la FIFA: Consecuencias y preguntasPosición firme de Países Bajos ante la FIFA: Consecuencias y preguntasHoy, 10:07La postura de Catar hacia la FIFA: Intrigas y posiciónLa postura de Catar hacia la FIFA: Intrigas y posiciónHoy, 09:59Mourinho vio tres rostros diferentes del Real en el partido ante la FiorentinaMourinho vio tres rostros diferentes del Real en el partido ante la FiorentinaHoy, 09:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»