Antes de la nueva temporada, dos gigantes europeos —el subcampeón de Inglaterra Manchester Cityy el campeón de Italia, el Inter— se enfrentan en el marco de su gira por Asia. Este choque disputado en Hong Kong tiene un significado especial para los aficionados del fútbol uzbeko: el defensa de nuestra selección Abduqodir Husanov fue titular en el once de los «citizens».

El encuentro comenzó hoy, 1 de agosto, a las 16:30 hora de Taskent.

1. Husanov en el once inicial: alineaciones de Manchester City e Inter

En este encuentro amistoso de pruebas tácticas, los cuerpos técnicos alinearon onces potentes e interesantes. Abduqodir Husanov formó parte de la línea defensiva del City desde los primeros minutos junto a Joško Gvardiol y Rico Lewis.

Alineaciones iniciales de los equipos:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma (POR), Rico Lewis, Abduqodir Husanov , Joško Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, Divine Mubama.

Inter: Josep Martínez (POR), Benjamin Pavard, Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stanković, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Iddrissu.

La titularidad de Abduqodir ante colosos europeos demuestra su peso en el equipo y la gran confianza depositada por el cuerpo técnico.

2. El defensa uzbeko protagoniza la presentación de la nueva camiseta visitante del Man City

Antes del encuentro, el Manchester City y la marca Puma presentaron oficialmente la nueva equipación visitante (away kit) para la temporada 2026/2027.

Uno de los principales rostros elegidos por el club para presentar esta exclusiva camiseta fue precisamente Abduqodir Husanov . Con tonos negro oscuro y detalles dorados, incorporando la simbología de la abeja obrera de Mánchester («worker bee»), la nueva equipación lució aún más brillante en la imponente y elegante figura de Husanov.

3. Revolución en Hong Kong: Husanov rodeado de aficionados

La visita del Manchester City a Hong Kong en su gira por Asia se convirtió en una auténtica fiesta para los hinchas locales. En las sesiones de firmas y encuentros con los aficionados organizadas por el club, se aglomeró una multitud enorme alrededor de Abduqodir Husanov.

Los aficionados locales y asiáticos hicieron largas filas para conseguir un autógrafo del jugador uzbeko y fotografiarse con él. Husanov se mostró muy cercano con todos los hinchas, firmando autógrafos y participando en sesiones de fotos. Estas imágenes demuestran claramente que la popularidad y el reconocimiento de los futbolistas uzbekos a nivel mundial siguen creciendo.

4. Balance de la temporada pasada: los números de ambos gigantes

Este enfrentamiento no es un simple amistoso, sino un duelo entre los clubes más sólidos de Europa.

Manchester City: Al término de la pasada temporada, sumó 78 puntos en la Premier League inglesa (EPL), logrando un meritorio 2º puesto y proclamándose subcampeón.

Inter: Completó una temporada fenomenal en la Serie A italiana, conquistando el título de campeón de forma anticipada con 87 puntos.

Conclusión

El hecho de que Abduqodir Husanov se esté afianzando en un gigante mundial como el Manchester City, se haya convertido en uno de los rostros principales de la presentación de la nueva equipación y se gane el cariño de millones de fans en Asia es un gran orgullo para todo el fútbol uzbeko. El partido contra el Inter será una prueba crucial y una valiosa fuente de experiencia para Husanov de cara a la nueva temporada.