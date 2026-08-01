Un grupo de música sancionado por ondear la bandera palestina en el escenario

El famoso grupo británico Massive Attack ha perdido el derecho a dar más conciertos en el país tras mostrar la bandera palestina en el escenario durante su concierto en Singapur. Así lo informó el periódico The Guardian , citando información de la policía de Singapur.

Según se ha informado, durante el concierto celebrado el 29 de julio de este año, dos miembros del grupo subieron la bandera palestina al escenario. Uno de ellos también coreó « Free Palestine » (« Palestina libre ») ante el público.

De acuerdo con la legislación de Singapur, está prohibido exhibir banderas extranjeras, símbolos nacionales o pancartas de contenido político en eventos públicos sin un permiso especial. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley señalaron que este caso infringió dichos requisitos.

Como resultado de la investigación, los dos músicos recibieron una advertencia oficial. Al mismo tiempo, se les prohibió la entrada al territorio de Singapur. Por su parte, el regulador de medios del país declaró que rechazaría cualquier solicitud futura presentada para conciertos del grupo Massive Attack.

La policía señaló que el organizador del concierto conocía bien las condiciones de la licencia y las leyes del país. A pesar de esto, dichas normas no se cumplieron durante el concierto. Actualmente, el regulador también está investigando si se violaron los requisitos de la licencia. Hasta el momento, ni los organizadores del concierto ni el grupo Massive Attack han emitido una declaración oficial al respecto.

Asimismo, la policía de Singapur instó a los ciudadanos y extranjeros a no trasladar conflictos políticos externos al territorio del país. La agencia destacó que tales acciones pueden afectar negativamente la armonía social y el estado de derecho.

A modo de información, el grupo Massive Attack ha criticado en repetidas ocasiones las operaciones militares de Israel en Gaza y es conocido por sus actuaciones en apoyo a Palestina. El líder del grupo, Robert Del Naja estuvo entre los más de 200 manifestantes arrestados en abril de este año en Londres por participar en una protesta en apoyo a Palestina.