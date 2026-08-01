La prueba de Andijon: ¿Podrán los «Leones» sobrevivir al infierno del Bobur Arena?

El club Pakhtakor de Taskent, convertido en el auténtico «rey» de los partidos fuera de casa en la Superliga de Uzbekistán esta temporada, se enfrenta esta noche, 1 de agosto, a un examen extremadamente difícil e intenso. ¿Podrán los «Leones», de visita ante el ambicioso Andijon, mantener su fenomenal racha de imbatibilidad a domicilio que dura ya más de un año?

Antes del choque central de la 15ª jornada en el «Bobur Arena» de Andijon, analizamos las sorprendentes estadísticas del club capitalino fuera de casa y los principales puntos de interés del encuentro.

1. Hegemonía esta temporada: 6 partidos fuera de casa y un resultado casi perfecto

El Pakhtakor está mostrando una estabilidad asombrosa en sus partidos fuera de casa durante la temporada 2026 de la Superliga. El equipo ha disputado 6 encuentros a domicilio hasta la fecha y aún no ha abandonado el campo con una derrota.

Estadísticas fuera de casa esta temporada:

Partidos jugados: 6;

Resultado: 5 victorias y 1 empate;

Puntos acumulados: 16 puntos de 18 posibles (casi un 90% de efectividad);

Única pérdida de puntos: Registrada en el reñido partido contra el Surkhon (1-1).

Este alto rendimiento demuestra la capacidad del Pakhtakor para mantener un equilibrio táctico y la calma incluso en campos ajenos.

2. Más de un año de determinación: ¿Cuándo fue la última derrota?

Como dato, ya ha pasado más de un añodesde que los «Leones» perdieron fuera de casa en la Superliga.

La última vez que los de Taskent fueron derrotados fue el 3 de mayo de 2025, en una visita a Termez contra el Surkhon. Tras esa dolorosa derrota, el Pakhtakor no sabe lo que es perder lejos de casa. Este dato es la prueba práctica de la estabilidad mental del equipo y de su preparación especial para los partidos como visitante.

3. El fuego en el «Bobur Arena»: ¿Es capaz el Andijon de romper la racha?

El partido de hoy no será un trámite más para el Pakhtakor. El Andijon, que cuenta con una de las aficiones más unidas y apasionadas del Valle de Ferganá, es capaz de crear un auténtico «infierno» para cualquier equipo grande en su propio estadio.

El factor afición: Las gradas a rebosar del «Bobur Arena» ejercerán una presión psicológica inmensa sobre los visitantes desde los primeros minutos.

La ambición del Andijon: Los locales buscan mejorar significativamente su posición en la tabla poniendo fin a la racha de un año de un equipo grande ante su propia gente.

4. Conclusión y la intriga del partido

¿Mantendrá el Pakhtakor su tradición y su estatus de invencible a domicilio, o dará el Andijon la sorpresa en casa terminando con la racha de un año de los capitalinos? La respuesta llegará en el intenso duelo que comienza hoy a las 19:30.

¿Quién crees que ganará el partido central de hoy? ¿Continuará la racha del Pakhtakor fuera de casa? ¡Deja tus predicciones en los comentarios!