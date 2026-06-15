La selección nacional de Suecia logra una gran victoria sobre Túnez

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La selección nacional de Suecia logra una gran victoria sobre Túnez

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrolla en los campos de México, Estados Unidos y Canadá, sigue sorprendiendo a la comunidad futbolística mundial con sus partidos intensos y llenos de goles. La primera jornada del Grupo F ha concluido. En el segundo enfrentamiento del grupo, Suecia, uno de los representantes europeos más poderosos y experimentados, se enfrentó a Túnez, un serio rival del norte de África. El encuentro, disputado en el magnífico Estadio BBVA de Monterrey, terminó con una victoria dominante de 5-1 para los escandinavos.

Show de goles en Monterrey: La letal línea de ataque de Suecia

Desde el inicio, los suecos ejercieron una gran presión sobre la portería rival. En el minuto 7, el talentoso centrocampista Ayari logró abrir el marcador. Poco después, en el minuto 30, la estrella del equipo, Alexander Isak, amplió la ventaja. Los africanos parecieron devolver la intriga al partido justo antes del descanso, gracias a un gol de Rekik en el minuto 43.

Sin embargo, en la segunda mitad, los europeos no dieron ninguna oportunidad a sus rivales. En el minuto 60, uno de los delanteros más en forma de la temporada, Viktor Gyökeres, anotó su nombre en el marcador, y en el minuto 84, Svanberg sentenció el encuentro. En el tiempo de descuento (90+6), Ayari, el héroe del partido, celebró su doblete y puso el broche final.

Puede familiarizarse con los detalles del partido de la 1ª jornada del Grupo F y las alineaciones iniciales a través de la tabla de análisis deportivo a continuación:

Competición y fase oficial

Estadio

Enfrentamiento y resultado final

Goleadores y minutos

Alineación de Suecia

Alineación de Túnez

Copa Mundial 2026, Grupo F


(Partido de la 1ª jornada)

Estadio BBVA


(Monterrey, México)

Suecia — Túnez


5:1

Suecia: Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyökeres (60), Svanberg (84)



Túnez: Rekik (43)

Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundson, Nygren, Isak, Gyökeres.

Chamah, Valery, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Skhiri, Hedira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.

La situación en el Grupo F se calienta

Recordemos que el primer partido de este grupo también tuvo mucho drama. Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un partido muy disputado. Tras la primera jornada, Suecia lidera el grupo con 3 puntos, mientras que Túnez ocupa el último lugar. Esperamos con ansias los partidos de la segunda jornada.

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SueciaTúnezMonterreyAlexander IsakViktor Gyökeres
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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