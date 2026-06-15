¿Qué dijo Justin Gaethje tras su victoria sobre Topuria?

El torneo aniversario UFC Freedom 250, que causó un gran revuelo en el mundo de las artes marciales mixtas, todavía mantiene a los fans de MMA entusiasmados debido a su resultado inesperado. En el combate estelar de esta espectacular noche, el experimentado luchador estadounidense Justin Gaethje destronó al campeón reinante Ilia Topuria por nocaut técnico para convertirse en el nuevo rey de peso ligero de la UFC. Tras este triunfo histórico, compartió sus emociones y los secretos del combate.

Una pelea real en el octágono: la fórmula ganadora de Gaethje

En su entrevista, el nuevo campeón elogió las habilidades del derrotado Ilia Topuria y no ocultó que el combate fue muy difícil para él. Justin admitió que estuvo bajo una gran presión por parte de su oponente desde los primeros segundos:

Un comienzo difícil: Gaethje se dio cuenta desde los primeros asaltos de que su oponente era muy peligroso y estaba en una forma atlética excelente, y que esta pelea no se decidiría fácilmente.

La barrera rota: Hacia la mitad de la pelea (alrededor del tercer y cuarto asalto), el atleta estadounidense logró encontrar los puntos débiles del campeón y cambiar el rumbo del combate a su favor.

Puede familiarizarse con los detalles de este histórico combate por el título y el nuevo estatus de la categoría de peso a través de la siguiente nota de análisis deportivo oficial:

Nombre del torneo principal Categoría de peso y título Participantes del combate Resultado final del combate Estatus del ex campeón Objetivo principal del nuevo campeón UFC Freedom 250

(Show aniversario) Categoría de peso ligero

(Cinturón de campeón) Justin Gaethje — Ilia Topuria Victoria de Gaethje

(Nocaut técnico) Un luchador muy fuerte y asombroso No perder pase lo que pase

«Hoy estaba listo para morir en la jaula»

Justin Gaethje enfatizó que el factor principal de su victoria fue la promesa firme que se hizo a sí mismo antes de entrar al octágono, así como su preparación mental.

El nuevo rey de peso ligero, Justin Gaethje, dijo sobre su éxito: «Ilia Topuria es realmente un luchador muy fuerte y hábil. Desde el primer asalto de la pelea, sentí que esta noche sería muy dura y ardua para mí. Sin embargo, hacia la mitad del combate, me di cuenta de que la situación era controlable y encontré formas de derrotarlo. Después de eso, tomé el control total. Antes de entrar al octágono hoy, decidí en mi mundo interior que pase lo que pase, no perdería, no me iría sin ganar, y logré mi objetivo».

Recordemos que tras este brillante triunfo, ha comenzado una era completamente nueva en la categoría de peso ligero. Ahora, contra quién y cuándo defenderá Gaethje su título es el centro de atención de los fans de MMA de todo el mundo.

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