El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha anunciado que está dispuesto a cambiar radicalmente su estilo de juego para ganar la Copa del Mundo de 2026. El delantero, considerado uno de los jugadores con más talento del mundo, ha aceptado las críticas sobre su trabajo defensivo y ha prometido trabajar más duro por el éxito del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en una entrevista concedida al diario Le Parisien, Mbappé reconoció la necesidad de llevar su juego defensivo a un nuevo nivel. Según él, en el fútbol moderno, especialmente en una Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, cada jugador, incluso el delantero principal, debe participar activamente en la defensa para ganar.

Responsabilidad defensiva y críticas

"Tengo que dar un paso más en defensa. Estoy dispuesto a hacerlo bien porque quiero ganar la Copa del Mundo a toda costa", dijo Kylian Mbappé. En una conversación con su hermano Ethan, subrayó que seguiría trabajando en sí mismo para mantener el equilibrio del equipo. Esta declaración fue una respuesta inesperada a los expertos que llevaban años criticando sus movimientos sin balón y su falta de repliegue defensivo.

En su primera temporada en el Real Madrid, Mbappé fue señalado como el "culpable" de algunos fracasos. Sin embargo, según el reconocido entrenador Arsène Wenger, la estrella francesa llegó durante un periodo de transición para el club español y las críticas hacia él no siempre son justas. Wenger está convencido de que un Mbappé físicamente fresco se convertirá en el arma más peligrosa del mundo en la Copa del Mundo.

Atmósfera y apoyo en el equipo

La autoridad del capitán sigue siendo alta en el seno de la selección francesa. Sus compañeros, entre ellos Ousmane Dembélé, le han defendido, afirmando que las críticas dirigidas a Mbappé a veces traspasan los límites del fútbol. Dentro de Les Bleus, se le considera no solo un líder táctico, sino también emocional.

Para el equipo dirigido por Didier Deschamps, esta decisión de Mbappé es de importancia estratégica. La selección francesa está considerada como una de las favoritas para el torneo en Norteamérica, y se espera que el apoyo defensivo del capitán aumente la solidez general del equipo. En su entrevista, el jugador demostró claramente que antepone los intereses del equipo a las estadísticas personales.

En conclusión, Kylian Mbappé inicia una nueva etapa en su carrera. La transformación de su estilo de juego en el Real Madrid y en la selección francesa podría determinar no solo su desarrollo personal, sino también el destino de todo el equipo en la Copa del Mundo de 2026.