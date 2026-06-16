Lucha por Sandro Tonali: Tottenham quiere dejar atrás al Manchester United

El club londinense Tottenham se ha unido a la lucha por el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, con el objetivo de reformar profundamente su plantilla en el mercado de fichajes de verano. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi considera que reforzar el centro del campo es su prioridad tras los fracasos de la temporada pasada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información, después de que el Tottenham tuviera que luchar por mantener su posición en la Premier League en la temporada 2025-26, la directiva del club ha decidido asignar una gran cantidad de fondos para reforzar la plantilla. Roberto De Zerbi pretende cambiar el estilo de juego del equipo y atraer a futbolistas técnicamente más fuertes.

Actividad en el mercado de fichajes

Spurs ya ha realizado varios movimientos exitosos en el mercado. Mientras que Andy Robertson y Marcos Senesi se han unido al equipo como agentes libres, actualmente se mantienen negociaciones con jugadores como Savinho, Jan Paul van Hecke y Joao Palhinha. Sin embargo, se espera que el traspaso de Sandro Tonali sea la señal principal que demuestre la seriedad del nuevo proyecto del club.

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, el Tottenham se ha convertido en uno de los principales pretendientes por el centrocampista italiano. El hecho de que el Newcastle quede fuera de las competiciones europeas la próxima temporada refuerza las especulaciones sobre el futuro del jugador.

"El Tottenham ha entrado en la lucha por Sandro Tonali. De Zerbi lo ve como la nueva estrella de su centro del campo y el candidato ideal para elevar el nivel del equipo. Spurs está dispuesto a competir con el Manchester City y el Arsenal para demostrar que sus intenciones son serias", escribe Romano en su página de X.

¿Ha quedado fuera de la carrera el Manchester United?

Al mismo tiempo, la posición del Manchester United respecto a este traspaso ha cambiado. Según informa Goal.com, aunque el club de Old Trafford mostró interés en los servicios de Sandro Tonali durante mucho tiempo, ha decidido detener las negociaciones por el momento. Se indica que el motivo es el precio excesivamente alto del traspaso.

Roberto De Zerbi quiere asegurar la creatividad y la estabilidad en el centro del campo a través de Sandro Tonali. El técnico italiano confía en que, si se concreta este traspaso, el Tottenham podrá luchar nuevamente por los puestos más altos de la tabla. No obstante, es evidente que el Newcastle exigirá una suma considerable para dejar marchar a su líder.

Se espera que en las próximas semanas se tome una decisión final sobre este traspaso. Si el Tottenham logra firmar a Sandro Tonali, se convertirá en una de las contrataciones más impactantes del equipo antes de la nueva temporada.