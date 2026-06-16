Arsenal llega a un acuerdo personal con la estrella francesa Manu Kone

El Arsenal de Londres está cerca de concretar su primer gran movimiento del mercado de verano. El vicecampeón de Inglaterra ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones del contrato personal con los representantes del centrocampista de la AS Roma, Manu Kone. El jugador de 25 años, quien actualmente integra la selección de Francia para el Mundial 2026, se ha convertido en el objetivo principal del equipo de Mikel Arteta. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Corriere della Sera, Kone inicialmente prefirió trasladarse al Paris Saint-Germain y rechazó el interés del Atlético Madrid. Sin embargo, como los campeones de Francia no dieron un paso oficial en el traspaso, el Arsenal aprovechó la situación. Los londinenses finalizaron con éxito las negociaciones con el entorno del futbolista, convenciéndolo de mudarse al Emirates Stadium.

Fair Play Financiero y precio del traspaso

La AS Roma atraviesa actualmente una situación financiera difícil. Los romanos están obligados a vender a varios de sus jugadores antes del 30 de junio para cumplir con las reglas del fair play financiero. Por ello, el club se ha mostrado mucho más flexible en las negociaciones por su centrocampista estrella. Aunque inicialmente los italianos pedían 50 millones de euros, se espera que esta cifra disminuya ligeramente.

Según los expertos, debido a la urgente necesidad de fondos de la AS Roma, el Arsenal podría cerrar el traspaso con una oferta cercana a los 45 millones de euros. De acuerdo con Goal.com, los agentes de Manu Kone buscan acelerar el proceso y formalizar todos los documentos antes de finales de junio.

Los planes tácticos de Arteta

Mikel Arteta ve en Manu Kone al socio ideal para Declan Rice en el centro del campo. Según el entrenador, la fuerza física del francés y su capacidad para trasladar el balón rápidamente al ataque aportarán una dinámica adicional al juego del Arsenal. Este traspaso podría cambiar los planes relacionados con otro objetivo del club londinense: Martin Zubimendi.

Han surgido opiniones de que el estilo de juego de Zubimendi sería un poco lento para el sistema altamente activo de Arteta. Manu Kone, por su parte, responde plenamente a las exigencias de la Premier League con su habilidad técnica y agresividad en el campo. Aunque el jugador centra ahora su atención en el Mundial, se espera que su futuro se decida en los próximos días.

La selección de Francia disputará su primer encuentro del mundial contra Senegal. Una participación exitosa en este torneo podría aumentar aún más el valor de traspaso de Kone, por lo que la directiva del Arsenal intenta enviar la oferta oficial lo antes posible. Si el traspaso se concreta, será un paso importante que refleje las ambiciones del club londinense de luchar por el título en la nueva temporada.