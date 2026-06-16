Un intercambio de jugadores entre el Liverpool y el Manchester United, rivales acérrimos de la Premier League inglesa, siempre ha provocado un gran revuelo. En esta ocasión, el exguardameta del Liverpool, David James, ha hecho una declaración sorprendente, instando a los merseysideños a considerar el fichaje de Marcus Rashford. En su opinión, el delantero puede haber perdido su mejor forma en Manchester, pero su potencial sigue siendo alto. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, David James valoró positivamente las capacidades técnicas y la inteligencia futbolística de Marcus Rashford. El exportero destacó que la banda en la que juegue el futbolista es una cuestión secundaria; lo principal es traerlo al equipo y crearle el entorno adecuado. James está convencido de que Rashford podría recuperar su nivel anterior dentro del sistema del Liverpool.

Cuestión de competitividad y nuevo entorno

El futuro de Rashford, formado en el Manchester United, ha sido cuestionado recientemente en Old Trafford. Aunque tiene contrato con el club hasta 2028, la caída en su rendimiento está generando diversos rumores de traspaso. Según James, entrenadores como Andoni Iraola (o el cuerpo técnico actual del Liverpool) podrían crear el ambiente ideal para Rashford.

«Si yo estuviera en el lugar de la directiva del Liverpool, ficharía a Marcus Rashford. Es un jugador extraordinario, su visión de juego y su técnica son de un nivel muy alto. Vimos, durante su etapa en clubes como el FC Barcelona (cedido), el fútbol que puede desplegar cuando es feliz», afirmó David James en una entrevista con BetVictor.

Cabe señalar que se espera que una decisión definitiva sobre el futuro de Rashford se tome después del Mundial. Actualmente, el futbolista centra toda su atención en ganar con la selección inglesa el prestigioso torneo en América del Norte. Su situación en el Manchester United sigue siendo incierta, ya que la directiva del club estudia la renovación de la plantilla.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, este traspaso sería sin duda interesante, ya que debido a la rivalidad histórica entre el Liverpool y el Manchester United, el paso de jugadores de un club a otro es un fenómeno muy poco común. Si este traspaso se concretara, se convertiría en uno de los acuerdos más impactantes de la historia de la Premier League.

Hasta el momento, la directiva del Liverpool no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. No obstante, el valor del traspaso de Rashford y su salario podrían suponer una carga financiera considerable para cualquier club. Al mismo tiempo, especialistas como Michael Carrick han indicado que estarían encantados de ver al jugador en su equipo si el traspaso no se realizara.