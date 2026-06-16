Arsenal rechazado: Nico Paz decide continuar su carrera en Italia

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Arsenal rechazado: Nico Paz decide continuar su carrera en Italia

El Arsenal de Londres se ha topado con un obstáculo inesperado en el mercado de fichajes. El talentoso centrocampista argentino Nico Paz prefiere permanecer en la Serie A italiana en lugar de trasladarse a la Premier League inglesa. Esta decisión se tomó tras negociaciones secretas entre el futbolista y el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El mediapunta de 21 años, que jugó la temporada pasada cedido en el Como de Italia, atrajo la atención de muchos clubes grandes gracias a sus brillantes actuaciones. Según informa ESPN, Jose Mourinho, de vuelta en la dirección del Real Madrid, se reunió personalmente con el jugador para conversar sobre sus planes futuros y su lugar en el club. Aunque el "Special One" valora positivamente la capacidad del joven talento, indicó que por ahora no puede garantizarle minutos constantes en el primer equipo.

Tras la charla con Mourinho, Nico Paz prefirió quedarse en un entorno que ayude a su crecimiento en lugar de estar en el banquillo. Esto supone un golpe doloroso para el Arsenal de Mikel Arteta, que veía al joven argentino como uno de los candidatos principales para reforzar el centro del equipo.

El factor Fabregas y la felicidad en Italia

Una de las razones principales por las que Nico Paz decidió quedarse en Italia es su estrecha relación con el entrenador del Como, Cesc Fabregas. Fabregas, leyenda del Arsenal y el Chelsea, desempeñó un papel fundamental en el ascenso del joven futbolista al nivel profesional. Paz se siente actualmente feliz bajo el mando del excentrocampista y desea permanecer fiel a su proyecto.

La directiva del Real Madrid también sigue atentamente el desarrollo del jugador. Una cláusula de recompra en el contrato permite al club madrileño mantener el control de la situación. Mourinho ha decidido por ahora mantener a Paz cedido para que gane experiencia. Esta estrategia servirá para devolver al jugador al estadio Bernabéu mucho más preparado en el futuro.

El Arsenal se ve ahora obligado a considerar otras opciones en el mercado de fichajes. Mikel Arteta continuará buscando un nuevo centrocampista creativo para aumentar la capacidad ofensiva de su equipo. Se espera que la negativa de Nico Paz introduzca cambios significativos en los planes de transferencias veraniegas del club londinense.

Según la prensa italiana, el Como está sumamente complacido con la permanencia de Paz. La directiva del equipo tiene como objetivo formar una plantilla competitiva para la nueva temporada alrededor de la joven estrella. Para el futbolista argentino, la Serie A sigue siendo el escenario más adecuado para demostrar su destreza y entrar en el primer equipo del Real Madrid.

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