Alex Oxlade-Chamberlain y Perrie Edwards se casan en una ceremonia fastuosa

Una de las parejas más famosas del fútbol inglés y del mundo del espectáculo —Alex Oxlade-Chamberlain y la estrella del grupo Little Mix, Perrie Edwards— se han casado oficialmente. La pareja, que lleva ocho años junta, celebró su boda con una ceremonia fastuosa en la que participaron numerosas estrellas del fútbol y representantes del arte. Según Goal.com, la ceremonia no fue solo una fiesta familiar, sino también un punto de encuentro para los miembros del mundo del fútbol. Así lo informa .

Conocido por sus brillantes actuaciones en los clubes Arsenal y Liverpool, Oxlade-Chamberlain contó con la presencia de excompañeros y amigos cercanos en su boda. Entre los invitados destacaron el centrocampista del Manchester United, Mason Mount, y el delantero del Brighton, Danny Welbeck. Ambos futbolistas han jugado junto a Alex tanto a nivel de club como en la selección de Inglaterra.

Invitados estelares y momentos llenos de emoción

Actualmente defendiendo los colores del Celtic de Escocia, Oxlade-Chamberlain ha vuelto a estar en el centro de atención del público británico tras su etapa en la liga turca. La ceremonia demostró una vez más que no solo es un futbolista talentoso, sino también una persona muy respetada entre sus colegas. El hijo de la pareja, Axel, también participó en la ceremonia, convirtiendo este día en un recuerdo inolvidable para la familia.

La novia, Perrie Edwards, compartió los detalles de la boda en una entrevista con la revista British Vogue, una de las publicaciones más prestigiosas del Reino Unido. Según sus palabras, fue el día más feliz de su vida. Edwards mostró su refinado gusto vistiendo tres vestidos blancos diferentes durante la ceremonia. Sin embargo, un contratiempo ocurrido antes de la celebración afectó ligeramente el ánimo de la novia.

Perrie relató que perdió un valioso collar de diamantes que Alex le había regalado tras el nacimiento de su hijo Axel. "Lo usaba todos los días, pero desapareció un día antes de irme a Portugal. Lloré todo el día, incluso buscamos dentro de la aspiradora. Pensé que alguien lo había robado", recuerda la cantante sobre aquellos momentos angustiosos.

Una unión largamente esperada

Oxlade-Chamberlain y Edwards mantienen una relación desde 2016. Sus aventuras románticas han sido seguidas constantemente por los fans y los medios de comunicación. Tras comprometerse en 2022, la pareja finalmente consolidó su relación con un matrimonio legal.

Esta ceremonia matrimonial no es solo un paso importante en su vida personal, sino que también actúa como un puente entre el mundo del deporte y la música. Así como Oxlade-Chamberlain ha dejado su huella en la Premier League, Perrie Edwards posee su propio prestigio en la escena musical mundial. Ahora continuarán una nueva página de su vida oficialmente como marido y mujer.