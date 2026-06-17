Cole Palmer reacciona a su exclusión de la Copa del Mundo 2026

Una de las estrellas principales de la selección de Inglaterra y líder del Chelsea, Cole Palmer, ha quedado inesperadamente fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Aunque esta decisión ha generado grandes debates en el mundo del fútbol, el jugador ha decidido afrontar la situación con calma y un toque de ironía. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El nuevo seleccionador nacional, Thomas Tuchel, decidió no llevar a Palmer al torneo en América del Norte. El técnico alemán justificó su elección basándose en que otros centrocampistas creativos tienen actualmente una mejor forma deportiva, además de la inestabilidad de Palmer al final de la temporada y algunas lesiones leves. Para el jugador, que anotó 11 goles en la Premier League la temporada pasada, esta decisión fue un golpe inesperado.

Mientras los miembros de la selección inglesa entrenan actualmente en Florida bajo un calor de 32 grados, Cole Palmer intenta no desanimarse. Ha compartido en sus redes sociales fotos de sus vacaciones, informando a sus seguidores sobre su estado anímico.

"Podría ser peor"

Cole Palmer se encuentra descansando en las costas del Mediterráneo, concretamente en Ibiza. Compartió imágenes pasando tiempo con Wayne Lineker, propietario del famoso club O Beach. El futbolista comentó su publicación con la frase "Podría ser peor" (could be worse), mostrando una actitud peculiar ante su no convocatoria a la selección.

Esta frase está siendo interpretada de diversas maneras por aficionados y expertos. Algunos lo consideran un enfoque sano y positivo ante un fracaso profesional, mientras que otros acusan al jugador de no tener suficiente ambición por defender los colores de su selección. No obstante, la serenidad de Palmer indica su deseo de alejarse de la presión y recuperar fuerzas antes de la nueva temporada.

Según escribe Goal.com, Palmer no solo está descansando durante sus vacaciones, sino que también se dedica a promocionar su marca personal "COLE'D". Las sesiones fotográficas profesionales en su cuenta de Instagram y el tiempo compartido con amigos muestran que se encuentra en un proceso de recuperación mental.

Para el futbolista de 24 años, que se convirtió en el verdadero líder del club londinense tras pasar del Manchester City al Chelsea, este verano ha sido un periodo de descanso inesperado. Mientras la selección inglesa suda la gota gorda por la victoria en el aire húmedo de EE. UU., Palmer aprovecha productivamente su inesperada libertad.