El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se pronunció sobre la inesperada decisión del centrocampista Rodrigo De Paul de dejar el Atlético Madrid para unirse al Inter Miami de Estados Unidos. Mientras que muchos aficionados y expertos calificaron este traspaso como un declive en la carrera del futbolista, el entrenador subrayó que el nivel del jugador no depende de la liga. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Para el técnico campeón del mundo, lo primordial no es en qué campeonato juegue el futbolista, sino su desempeño en el campo y su estado físico. Lionel Scaloni afirmó estar satisfecho con el juego de Rodrigo De Paul en la MLS y aseguró que su lugar en la selección sigue siendo firme.

Cuestión de calidad y estabilidad

"No nos importa en qué liga jueguen nuestros jugadores, para nosotros lo importante son sus rendimientos. Rodrigo está jugando a un nivel muy alto. Cuando entra al campo, puede mostrar plenamente su calidad", cita el medio ESPN sobre las palabras del entrenador.

No obstante, el técnico advirtió a De Paul que no debe caer en la autocomplacencia. Según Scaloni, el jugador debe mantener la concentración durante los 90 minutos. El entrenador instó a su pupilo a no relajarse ni siquiera en las pausas del juego, ya que solo con la máxima concentración se puede decidir el destino de un partido.

Según los datos estadísticos, Rodrigo De Paul, jugando junto a Lionel Messi, ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos encuentros de la selección argentina. Se muestra activo no solo en la organización de los ataques, sino también en las acciones defensivas. En particular, su precisión de pases del 92% y su éxito en numerosos duels han sido reconocidos por los especialistas.

Competencia en el mediocampo

Actualmente existe una fuerte competencia en la línea de centrocampistas de la selección argentina. Lionel Scaloni está satisfecho no solo con De Paul, sino también con el juego de Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister y la exestrella de la MLS, Thiago Almada. Este cuarteto garantiza la estabilidad en la zona central del equipo nacional.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, que Lionel Messi y Rodrigo De Paul jueguen en el mismo club es un hecho interesante. El hecho de que el nivel de la MLS crezca año tras año y atraiga a estrellas de primer nivel obliga incluso a los entrenadores de equipos grandes como Argentina a tomarse en serio esta liga.