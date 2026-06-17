La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla en los campos de Norteamérica, continúa brindando momentos inolvidables y grandes récords a millones de aficionados. En un encuentro sumamente interesante de la primera jornada de la fase de grupos, la selección de Argentina, actual campeona del mundo, se enfrentó a la selección de Argelia. En un estadio lleno, los pupilos de Lionel Scaloni dominaron completamente al rival, logrando una victoria amplia y contundente por 3-0. Una vez más, todo el estadio se rindió ante la leyenda más grande de nuestro tiempo.

Hat-trick histórico de Lionel Messi: ¡nuevos récords en el otro lado del océano!

Como siempre, el capitán de la selección, Lionel Messi, fue el héroe absoluto y el mago de este intenso enfrentamiento. El gran delantero desmanteló por completo la línea defensiva argelina, lanzando tres disparos precisos a la portería rival para anotar un impresionante hat-trick. Cabe destacar que, para el legendario delantero de 38 años, este resultado queda sellado como su primer hat-trick en la historia de las Copas del Mundo. El mejor futbolista del planeta ha disputado hasta ahora 27 partidos en Mundiales, registrando 16 goles y 8 asistencias.

A través de la siguiente tabla de estadísticas deportivas oficiales y análisis histórico, puede conocer detalladamente el rendimiento de Lionel Messi en la 1ª jornada del Mundial 2026 y su estatus como máximo goleador histórico:

Torneo y resultado de la 1ª jornada Héroe del partido y edad Resultado histórico registrado Estadísticas generales en Mundiales Máximos goleadores de la historia (Comparación) Próximo rival oficial Copa del Mundo 2026

Argentina — Argelia — 3:0 Lionel Messi

(38 años, Delantero) Hat-trick

(Su primer hat-trick en Mundiales) • 27 partidos

• 16 goles

• 8 asistencias • Miroslav Klose (16 goles)

• Lionel Messi (16 goles) Austria

(Se puede establecer el récord absoluto)

Miroslav Klose alcanzado: ¡El próximo objetivo es Austria!

Estos tres goles marcados en el partido contra Argelia no solo le dieron a Messi tres puntos, sino que lo llevaron a la cima más alta de la historia del fútbol mundial. Tras este éxito, Lionel Messi igualó la marca del legendario exdelantero de la selección de Alemania, Miroslav Klose, en la lista de máximos goleadores de las Copas del Mundo. Actualmente, ambos futbolistas cuentan con 16 goles cada uno, liderando la historia mundial.

El próximo rival de Argentina en la fase de grupos será la selección de Austria. Si Leo logra marcar un solo gol en el próximo encuentro, superará a la exestrella alemana para convertirse en el máximo y único goleador absoluto de la historia de las Copas del Mundo.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Que Messi, a los 38 años, se encuentre en una forma deportiva tan temible en los campos del Mundial 2026 y lidere a su equipo demuestra que aún posee una sed infinita de juego. No hay duda de que romperá el récord de Klose y consolidará una vez más su estatus de grandeza. ¡La Albiceleste (Argentina) es plenamente capaz de defender el título de campeón a este ritmo!

¡Siga cada paso del legendario Messi en los estadios del Mundial 2026, la crónica de los récords y las noticias más rápidas y confiables del fútbol mundial, siempre con nosotros en las páginas de Zamin!