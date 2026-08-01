CATL presenta una nueva batería que se carga en 3 minutos y 44 segundos

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CATL presenta una nueva batería que se carga en 3 minutos y 44 segundos

CATL, líder mundial en la fabricación de fuentes de energía para vehículos eléctricos y electrodomésticos, ha presentado una nueva batería de consumo de pequeña capacidad capaz de cargarse del 10 al 80 por ciento en solo 3 minutos y 44 segundos. Según Ixbt.com, este avance demuestra que, con la ayuda de las tecnologías modernas, el tiempo de carga de los vehículos eléctricos y dispositivos móviles está entrando en una era donde ya no se mide en minutos, sino en segundos. Así lo informa Ixbt.com.

En los últimos años, la competencia entre los principales fabricantes de automóviles y de baterías en el ámbito de las tecnologías de carga ultrarrápida se ha intensificado considerablemente. En particular, BYD había anunciado que su modelo de batería Blade 2.0 podía completar del 10 al 70 por ciento de carga en 5 minutos. Sin embargo, Geely mejoró esta cifra anunciando que su batería Golden Brick tardaba 4 minutos y 22 segundos para el mismo volumen.

A pesar de esto, CATL, uno de los líderes de la industria, ya había presentado anteriormente una batería comercial que operaba a una velocidad de 8C, capaz de pasar del 20 al 80 por ciento de carga en 6 minutos y 48 segundos. Sin embargo, el desarrollo más reciente de la compañía para el consumidor de pequeña capacidad ha superado estos resultados, registrando una de las tasas de velocidad más altas.

Tendencias del mercado y logros de otras empresas

Se señala que esta nueva batería aún no se utiliza directamente en automóviles, por lo que no se puede comparar directamente con las tecnologías ya implementadas en vehículos como los de BYD y Geely. No obstante, no se trata de una simple prueba en laboratorio, sino de un bloque de baterías completo probado en condiciones reales de carga rápida.

Además, en el mercado no solo CATL, sino también otros grandes actores están trabajando en tecnologías de carga igual de rápidas. En concreto, el grupo FAW anunció recientemente que su batería puede alcanzar del 10 al 70 por ciento de carga en 3 minutos y 41 segundos. Aunque esto difiere ligeramente de la cifra de CATL, la diferencia es de apenas unos segundos.

Todas estas tendencias apuntan a una idea general: ahora el tiempo para reponer las fuentes de energía se calcula en segundos. Esto significa que en el futuro, el uso de vehículos eléctricos se convertirá en un proceso tan rápido y cómodo como repostar un coche en las gasolineras tradicionales.

CATLBateríaTecnologíaVehículo eléctricoCarga
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Abror Shuhratov
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