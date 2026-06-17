Un exfutbolista opina sobre las posibilidades de Uzbekistán en su grupo

Antes del partido de la selección nacional de Uzbekistán contra Colombia en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, diversos especialistas comparten sus pronósticos y análisis. Las posibilidades de nuestra selección en su mundial histórico despiertan un gran interés, no solo en Uzbekistán, sino también en la comunidad futbolística extranjera.

Una de estas opiniones fue expresada por Aleksandr Gatskan, una de las leyendas del club ruso Rostov. Afirmó que presta especial atención a la participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo y que sigue todos los encuentros del equipo.

Para Gatskan, hay otra razón importante para su interés en la selección de Uzbekistán. Jugó en el Rostov junto al delantero uzbeko Eldor Shomurodov. Por ello, el exfutbolista no ocultó que, ante todo, apoyará a su antiguo compañero en la Copa del Mundo 2026.

Durante su etapa en el Rostov, Eldor Shomurodov se mostró como un jugador trabajador, útil para el juego colectivo y peligroso en la línea de ataque. Gatskan es uno de los futbolistas que conoce de cerca su potencial.

El especialista evaluó con cautela las posibilidades de Uzbekistán en el grupo. En su opinión, para pasar a la siguiente ronda, nuestra selección luchará primordialmente por alcanzar el tercer puesto.

«Creo que lucharán por el tercer puesto del grupo», dijo Aleksandr Gatskan en una entrevista con periodistas.

Esta valoración se realiza teniendo en cuenta que Uzbekistán se enfrentará a rivales complicados en el grupo. Los «Lobos Blancos» se medirán ante Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo. Los tres rivales poseen un estilo propio, una alta preparación física y experiencia internacional.

Al mismo tiempo, el nuevo formato del torneo permite que algunos equipos que terminen en tercera posición también accedan a la fase de play-off. Por esta razón, el tercer puesto mencionado por Gatskan puede ser un objetivo de importancia práctica para Uzbekistán.

El primer encuentro contra Colombia es fundamental en este camino. Cualquier resultado positivo en este debut histórico brindaría confianza a los jugadores y mejoraría el estado anímico del equipo antes de los siguientes duelos.

La intención de Aleksandr Gatskan de ver todos los partidos de Uzbekistán también demuestra el interés internacional en torno a nuestra selección nacional. Es natural que los antiguos compañeros y entrenadores de Eldor Shomurodov sigan con especial atención sus acciones en la Copa del Mundo.

Para Uzbekistán, la Copa del Mundo 2026 no es solo una participación. Es una oportunidad histórica esperada durante años, una nueva etapa para el fútbol nacional y un gran escenario para demostrar su potencial al mundo entero.

Como señaló Gatskan, la lucha por el tercer puesto del grupo no será fácil. Sin embargo, nuestra selección tiene espíritu de equipo, una gran motivación y un carácter luchador hasta el final. Los aficionados esperan de los jugadores un juego disciplinado, valiente y sin miedo.

Ahora toda la atención se centra en el histórico encuentro contra Colombia. Uzbekistán intentará demostrar su capacidad en el campo y lograr un resultado mejor de lo que predicen los expertos.