Con el inicio de la fase de grupos de la Copa del Mundo, han comenzado enfrentamientos intensos y sin concesiones en los campos del «Mundial». Los primeros partidos del grupo K están en el centro de atención, no solo de millones de aficionados al fútbol, sino también de experimentados expertos deportivos. En particular, antes del partido crucial contra el gigante europeo, la selección de Portugal, el entrenador de la RD Congo, Sébastien Desabre, participó en una rueda de prensa para compartir sus reflexiones sobre el próximo choque.

Aunque el experimentado técnico francés de 49 años valoró positivamente la fuerza y el prestigio del rival, no ocultó que su equipo se ha preparado rigurosamente para este duelo y que ha preparado una sorpresa.

«Jugar como outsiders nos da una fuerza adicional»

El seleccionador destacó durante la rueda de prensa que en el fútbol puede darse cualquier resultado y que el favoritismo sobre el papel no tiene importancia en el campo:

«Eso es lo hermoso del juego de millones de personas: ningún resultado está garantizado de antemano. Es cierto que en el partido de hoy es evidente para todos qué selección es favorita y cuál es la más débil (outsider). Entraremos al campo como el segundo equipo, pero nos gusta mucho actuar en esa posición.» El hecho de comenzar nuestro camino en la competición contra una de las selecciones más fuertes y talentosas del planeta no nos impone una presión psicológica excesiva. Porque este enfrentamiento es solo uno de los tres partidos de la fase de grupos.»

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo, puede conocer más de cerca la estrategia principal, las tareas del grupo y los objetivos tácticos de Sébastien Desabre, entrenador de la RD Congo, en el torneo del Mundial 2026:

Plan de la selección de RD Congo Objetivo principal en el torneo Táctica para el partido de mañana Escuela y edad del entrenador • Actuación totalmente libre de presión

• Aprovechamiento eficaz del rol de outsider

• No temer a las estrellas rivales • Siguiente etapa: Clasificación a los play-offs

• Puntos necesarios: Acumular 3 o 4 puntos

• Rivales: Portugal, Colombia, Uzbekistán • Mantener la intensidad en un nivel alto

• Confiar en la superioridad física

• Luchar por cada centímetro del campo • Nombre: Sébastien Desabre

• Edad: 49 años

• Nacionalidad: Técnico francés

«Nuestro objetivo es lograr la clasificación a los play-offs»

El técnico francés, valorando positivamente las capacidades de sus jugadores, afirmó que jugarían con la misma pasión e intensidad en los partidos contra los demás rivales del grupo, especialmente contra las selecciones de Colombia y Uzbekistán:

«Nuestra tarea principal en este gran torneo es superar con éxito el obstáculo de la fase de grupos y obtener la clasificación para la siguiente ronda. Para ello, necesitamos sumar al menos tres o cuatro puntos. Por lo tanto, tanto en el partido de hoy como en los futuros enfrentamientos contra Colombia y Uzbekistán, lucharemos por la victoria con la misma velocidad alta, fuerza física y fuerte presión (intensidad).»

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Las reflexiones tan tranquilas y serenas del entrenador de la RD Congo antes del partido indican que han preparado una sorpresa seria contra el gigante europeo. El deseo de los africanos, físicamente fuertes, de jugar sin miedo y con alta intensidad contra Portugal será una excelente oportunidad para que nuestra selección de Uzbekistán, compañera de grupo, evalúe la fuerza real de los rivales. ¡Deseamos un buen juego a los representantes de África en este difícil encuentro!

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