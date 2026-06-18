La Copa del Mundo 2026, organizada en los campos de América del Norte, sigue ofreciendo resultados inesperados y sensacionales desde sus primeros días. El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, correspondiente a la 1ª jornada del grupo «K», causó un gran revuelo en el mundo del fútbol. Aunque se esperaba que el debut histórico de la leyenda Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial terminara con una victoria fácil del gigante europeo, los africanos demostraron una verdadera determinación en el campo.

La «sorpresa» prometida por el seleccionador de la RDC, Sébastien Desabre, antes del partido se hizo realidad con un empate disputado por 1-1.

El gol rápido de João Neves y la respuesta de Yoane Wissa

El encuentro comenzó bajo el dominio total de los europeos. Cuando apenas transcurrían los primeros minutos de juego, en el minuto 6, el talentoso centrocampista portugués João Neves abrió el marcador apuntando con precisión a la portería contraria. Tras este gol, muchos esperaban una amplia victoria de Portugal.

Sin embargo, al acercarse el final de la primera parte, los africanos presionaron con fuerza. En el tiempo añadido de la primera mitad (minuto 45+1), el delantero de la RDC Yoane Wissa aprovechó un error de la defensa portuguesa para marcar y restablecer el equilibrio. En la segunda parte, a pesar de todos los esfuerzos de Cristiano Ronaldo y sus compañeros, no lograron romper la defensa de la RDC.

Puede consultar el resultado final, los goleadores y las alineaciones completas de los equipos en este sensacional partido a través de la tabla deportiva oficial a continuación:

Resultado del partido y goles Selección nacional de Portugal Selección nacional de la RDC Calendario de la próxima jornada (23 de junio) • Resultado final: 1:1

• João Neves: minuto 6 (1:0)

• Yoane Wissa: minuto 45+1 (1:1) • Costa (P), Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes;

• Vitinha, João Neves, Pedro Neto;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzau (P), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Portugal – Uzbekistán

• RDC – Colombia



• Nota: ¡Un partido crucial para nuestra selección!

¡El próximo rival es la selección nacional de Uzbekistán!

Este empate inesperado cambió radicalmente la situación en el grupo «K» e intensificó la lucha por la clasificación. El hecho de que un equipo tan poderoso como Portugal pierda puntos en la primera jornada demuestra, sin duda, que las audaces predicciones de nuestro compañero Odil Akhmedov, según las cuales «el partido contra Portugal será el más fácil», no carecen de fundamento.

Ahora, en la 2ª jornada del grupo, la selección nacional de Portugal el 23 de junio se enfrentará a nuestra selección nacional de Uzbekistán. La RDC, heroica en la primera jornada, se enfrentará a Colombia el mismo día. Para nuestros representantes, el partido contra Portugal será sin duda el encuentro más importante para decidir el destino del grupo.

Conclusión de los comentaristas deportivos de Zamin: La selección nacional de la RDC demostró al mundo entero que es posible detener a Portugal, compuesto por estrellas mundiales. Este resultado es una excelente oportunidad y una motivación adicional para la selección nacional de Uzbekistán. Ronaldo y sus compañeros intentarán vengarse en la segunda jornada, pero se ha demostrado que si nuestros chicos eligen la táctica correcta, pueden sacarles puntos. ¡Creemos en nuestros jugadores para este partido histórico contra Portugal!

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