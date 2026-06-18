Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 continúan intensamente en América del Norte. Ha llegado el día histórico que millones de nuestros compatriotas esperaban con ansias, y la selección nacional de Uzbekistán pisó por primera vez los campos de juego de un Mundial. Este encuentro histórico de la 1ª jornada de la fase de grupos tuvo lugar en el majestuoso estadio Azteca, ubicado en la famosa ciudad de México, México. El intenso duelo terminó con la victoria por 3-1 de la experimentada selección de Colombia.

Al finalizar el encuentro, el capitán de la selección de Colombia, el reconocido centrocampista James Rodríguez, compartió sus reflexiones y su sincera valoración sobre el desempeño de la selección de Uzbekistán en su debut mundialista.

A través de la siguiente tabla deportiva especial, puede conocer en detalle las opiniones del capitán colombiano sobre nuestros representantes y el próximo calendario de nuestra selección nacional:

Ponente y cargo Valoración principal de la selección de Uzbekistán Próximo rival y horario del partido • James Rodríguez

(Capitán de la selección de Colombia) • Un equipo físicamente fuerte, decidido y combativo.

• Jugaron con un bloque defensivo muy bajo.

• Si confían en sí mismos, pueden lograr grandes resultados. • Selección nacional de Portugal

• Copa del Mundo 2026, fase de grupos, 2ª jornada

• Martes 23 de junio

«Si confían más en sí mismos, pueden alcanzar buenos resultados»

El líder de los colombianos, James Rodríguez, elogió especialmente el espíritu combativo y la condición física de los futbolistas uzbekos en una entrevista posterior al partido. A la pregunta de los periodistas: «James, ¿qué impresión le dejó la selección de Uzbekistán?», la estrella experimentada respondió:

«Se nota que es un equipo físicamente muy fuerte. Fueron muy decididos en el campo, jugaron duro cuando fue necesario y se mantuvieron bastante bajos en la línea defensiva. Creo que si empiezan a confiar más en sus fuerzas y capacidades, podrán lograr resultados muy positivos en el futuro».

¡El autor del primer gol histórico — Abbosbek Fayzullayev!

Cabe recordar que nuestros representantes opusieron una resistencia digna durante el encuentro. En el minuto 60, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Colombia, el talentoso extremo de la selección nacional, Abbosbek Fayzullayev, puso el balón con precisión en la portería contraria.

Este gol quedó grabado en los anales como el primer gol de la selección nacional de Uzbekistán en la historia de las Copas del Mundo, empatando el marcador y brindando una alegría infinita a nuestros aficionados. La bella combinación y la acción decidida demostraron claramente el alto potencial de nuestro equipo.

Portugal nos espera

El primer emocionante encuentro del Mundial ha quedado atrás. Ahora, la selección nacional de Uzbekistán, bajo la dirección del experimentado técnico Fabio Cannavaro, centrará toda su atención en el próximo partido crucial.

Nuestros representantes se enfrentarán a uno de los gigantes más fuertes del mundo — la selección nacional de Portugal — en el marco de la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Este choque vital está programado para el martes 23 de junio del presente año.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: El reconocimiento de la estrella mundial James Rodríguez indica que nuestros muchachos van por el camino correcto. La derrota en el primer partido no debe desanimarnos; al contrario, el gol histórico y el juego en el Azteca nos han brindado una gran experiencia. Esperamos que los pupilos de Cannavaro confíen más en sí mismos en el duelo contra Portugal el martes y sorprendan al mundo entero. ¡No bajen la guardia, «Lobos Blancos», estamos con ustedes!

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