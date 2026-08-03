China propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacio

Especialistas chinos han desarrollado un método único y eficaz para protegerse de los grandes asteroides que pueden amenazar al planeta Tierra. Según un estudio publicado en la revista Space: Science & Technology, se ha sabido que detonar una carga nuclear dentro de un cuerpo celeste, en lugar de en su superficie, da resultados mucho mayores. Este trabajo científico fue realizado por un grupo de científicos de la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento (China Academy of Launch Vehicle Technology). Así lo informa Ixbt.com informa .

Nuevo mecanismo de explosión nuclear

Según los resultados de la modelización informática realizada por los especialistas, para destruir un cuerpo celeste peligroso o cambiar su trayectoria, primero es necesario crear un pozo profundo en el asteroide y luego colocar el arma nuclear allí. Se descubrió que este enfoque de dos etapas es mucho más simple y confiable desde el punto de vista de la ingeniería en comparación con los intentos de impacto directo a alta velocidad con una carga nuclear.

Los cálculos muestran que se requiere una explosión con una potencia de 3 megatones para destruir por completo un asteroide de unos 100 metros de diámetro. Este indicador equivale a la potencia de unas 200 bombas atómicas. Para objetos de 50 metros de tamaño, una carga de 30 kilotonnes será suficiente. Los científicos señalan que la máxima eficiencia se logra cuando la carga se instala a una profundidad de unos 30 metros.

Seguridad global y misiones futuras

Los resultados del estudio mostraron que para un asteroide gigante con un diámetro de 1 kilómetro, este método también permite cambiar la velocidad en 30 centímetros por segundo. Según la información de ixbt.com, este indicador proporciona un resultado aproximadamente 110 veces mayor en comparación con la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA realizada en 2022. En ese entonces, la velocidad del asteroide cambió en solo 2,7 milímetros por segundo como resultado de la colisión de la nave espacial.

El nuevo método permite transferir una parte significativa de la energía al cuerpo, aumentando drásticamente la eficiencia de su destrucción o desviación. Sin embargo, los autores recuerdan que tales medidas de protección solo son efectivas si los asteroides peligrosos se detectan a tiempo. Para llevar a cabo la misión, se requiere desarrollar naves espaciales especiales, lanzarlas al espacio con la ayuda de cohetes propulsores pesados y preparar la infraestructura necesaria. Este trabajo científico crea la base de control para futuros programas destinados a proteger la superficie de la Tierra de amenazas inesperadas del espacio.