Copa World Boxing: 9 boxeadores uzbekos en cuartos de final

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Copa World Boxing: 9 boxeadores uzbekos en cuartos de final

Actualmente, en China, la prestigiosa Copa de la organización « World Boxing » entra en su fase decisiva en las arenas deportivas del país. Los miembros del equipo nacional de Uzbekistán están demostrando su alto nivel técnico frente a los mejores boxeadores del mundo.

Según la última información oficial del servicio de prensa de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, mañana comenzarán los cuartos de final, la etapa más intensa y disputada. En total, 9 boxeadores talentosos y prometedores subirán al ring para luchar por su pase a las semifinales y las medallas.

Los combates de mañana se organizarán en dos sesiones. Pueden consultar los detalles sobre adversarios, categorías de peso y horarios en el siguiente calendario:

Boxeador y categoría de peso

Adversario y país representado

Hora del combate y ring

Nigina O‘ktamova (-57 kg)

• Jessica Coutinho (Brasil)

09:00 — Ring B

Sitora Turdibekova (-60 kg)

• Crisandi Rios (Venezuela)

09:45 — Ring A

Asilbek Jalilov (-50 kg)

• Subhan Mamedov (Azerbaiyán)

10:45 — Ring A

Abdumalik Xalokov (-60 kg)

• Salim Ellis Bey (USA)

11:00 — Ring A

Shavkatjon Boltayev (-70 kg)

• Ablaykhan Jussupov (Kazajistán)

11:30 — Ring B

Javohir Abdurahimov (-75 kg)

• Gabriele Guidi (Italia)

12:15 — Ring A

Feruza Kazakova (-51 kg)

• Romane Moulai (Francia)

15:45 — Ring A

Javohir Ummataliyev (-80 kg)

• Hussein Iashaish (Jordania)

17:30 — Ring A

Arman Maxanov (+90 kg)

• Danabike Bayikevuzi (China)

18:15 — Ring B

Desde la sesión matutina hasta los choques nocturnos

Los cuartos de final comenzarán a las 09:00. Desde los primeros minutos, Nigina O‘ktamova subirá al ring contra su rival brasileña para intentar iniciar la racha de victorias uzbekas. Poco después, Sitora Turdibekova se enfrentará a una integrante del equipo nacional de Venezuela.

La intensidad no bajará en los combates masculinos. Abdumalik Xalokov, consolidado en su categoría, se enfrentará al representante de USA, mientras que Shavkatjon Boltayev se medirá ante un boxeador de Kazajistán en uno de los combates centrales. En la segunda mitad del día y la sesión nocturna, los pesos pesados, incluido Arman Maxanov, disputarán su combate decisivo contra el representante del país anfitrión, China.

Conclusión de los comentaristas deportivos de Zamin:

Esta Copa en China representa una prueba crucial para que nuestros representantes refuercen su posición en el escenario internacional. Que 9 deportistas suban al ring en un solo día demuestra la fuerza y el alcance del boxeo uzbeko. La presencia de escuelas fuertes como USA, Kazajistán y China aumenta la intensidad de los combates. Confiamos en que los jóvenes y chicas de Uzbekistán muestren verdadera valentía y consigan su pase a las semifinales. ¡Mucha suerte, boxeadores uzbekos!

¡Siga los últimos resultados, los pasos victoriosos de nuestros representantes y noticias deportivas exclusivas siempre en las páginas de Zamin!

World BoxingUzbekistánChinaBrasilVenezuela
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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