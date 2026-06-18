Mientras el mundo tiene la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, continúan llegando noticias muy gratas e históricas desde ultramar para los aficionados al fútbol de nuestro país. Los jefes de la delegación deportiva de Uzbekistán, quienes viajaron a México para brindar apoyo moral a nuestra selección en el prestigioso Mundial, mantuvieron una reunión oficial con la persona más influyente del fútbol internacional: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este encuentro prestigioso y cordial se organizó en el legendario Estadio Azteca, uno de los símbolos del mundo del fútbol. Durante la conversación, el máximo dirigente del fútbol mundial recibió a los representantes de nuestro país con especial respeto.

A través de la siguiente tabla de información analítica, puede conocer de cerca los detalles de este encuentro de alto nivel, los participantes y los temas principales de las negociaciones:

Lugar y ubicación de la reunión Participantes por parte de Uzbekistán Temas principales destacados en las negociaciones • México, Ciudad de México

• Palco VIP de la arena deportiva Azteca legendaria. • Ministerio de Deportes

• Comité Olímpico Nacional (CON)

• Comité Paralímpico Nacional

• Dirección de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA). • Gianni Infantino felicitó a Uzbekistán por su debut histórico.

• Se reconoció que el duelo contra Colombia ha iniciado una nueva era en nuestro fútbol nacional.

Alto reconocimiento y felicitaciones de Gianni Infantino

Durante la reunión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoró positivamente el primer paso histórico de la selección nacional de Uzbekistán en el formato de fútbol más grande del planeta. Expresó que ha estado siguiendo el ritmo de crecimiento del fútbol uzbeko en los últimos años y deseó grandes victorias a nuestros futbolistas en los siguientes partidos decisivos de la fase de grupos.

A su vez, los responsables del sistema deportivo de nuestro país expresaron su profunda gratitud al presidente de la FIFA por la atención constante, la alta confianza y el apoyo ilimitado que la organización internacional de fútbol brinda a Uzbekistán. Se destacó unánimemente que, independientemente del resultado del intenso encuentro contra la selección de Colombia, este partido ha sido un evento importante que ha abierto una nueva página y una etapa de gran ascenso en la crónica deportiva de nuestro país.

Homenajes y regalos conmemorativos para Ramón Jesurún

Estos encuentros históricos en México no se limitaron únicamente al presidente de la FIFA. Los miembros de la delegación de Uzbekistán también se reunieron con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y miembro influyente del Consejo de la FIFA.

Nuestros representantes felicitaron sinceramente a sus colegas colombianos por la victoria inicial obtenida y les expresaron su más alto respeto. Al finalizar la reunión, se entregaron solemnemente a Ramón Jesurún regalos conmemorativos especiales por parte de Uzbekistán, como símbolo de las tradiciones nacionales y la hospitalidad del pueblo uzbeko.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Aunque nuestra selección nacional perdió la oportunidad en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 al caer 1-3 ante Colombia, el juego sustancioso mostrado en el campo atrajo la atención de los expertos internacionales. Especialmente, el gol anotado por nuestra joven estrella Abbosbek Fayzullaev quedó sellado como el primer gol histórico de nuestro país en la historia de los Mundiales. Encuentros de tan alto nivel de los responsables deportivos en el ámbito internacional demuestran claramente que el prestigio del fútbol uzbeko en el mundo es cada vez mayor. ¡Deseamos que solo la victoria acompañe a nuestros representantes en los próximos partidos!

¡Siga siempre con nosotros en las páginas de Zamin los días más intensos del Mundial en México, los detalles de las reuniones con la directiva de la FIFA y los pasos victoriosos de nuestra selección!