La escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook Air

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La escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook Air

La escasez global de chips de memoria en el mercado está afectando gravemente el suministro de los MacBook Air, uno de los ordenadores más populares de Apple. Según informó Mark Gurman, periodista de Bloomberg, este problema provocado por la altísima demanda de las empresas que desarrollan rápidamente tecnologías de AI ya se había notado en el suministro de modelos especializados como el Mac mini y el Mac Studio, y ahora la situación se ha vuelto más crítica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, las redes minoristas informan que el stock de MacBook Air es significativamente más limitado que antes. Se ha anunciado que los usuarios que deseen comprar este portátil a través del sitio web oficial de Apple se ven obligados a esperar hasta la segunda mitad de agosto, o incluso hasta septiembre para algunas configuraciones especiales.

Medidas para resolver el problema

Mark Gurman señala que, ante la escasez, Apple está tomando varias medidas drásticas para estabilizar la cadena de suministro y superar la situación. En particular, la empresa se ve obligada a subir los precios de los productos y a colaborar adicionalmente con proveedores de China para el suministro de chips de memoria.

Asimismo, esta escasez también ha obligado a Apple a modificar sus planes de marketing tradicionales. En concreto, la empresa pospuso su campaña tradicional previa a la temporada escolar, prevista inicialmente para julio, para más adelante.

Cambios en la estrategia de marketing

Debido a las interrupciones en el suministro, Apple está aplicando por primera vez un enfoque diferente en sus materiales publicitarios. En la campaña de marketing actual, la atención se centra principalmente en el modelo base del MacBook Pro. La empresa incluso ha advertido a sus clientes de antemano añadiendo la nota de advertencia «MacBook Air sujeto a disponibilidad» en sus materiales publicitarios.

Según los expertos, el aumento de la demanda mundial de chips de memoria de semiconductores para el desarrollo de la AI y los centros de datos seguirá afectando al mercado de la electrónica de consumo en los próximos meses, incluidos los precios y la disponibilidad de los ordenadores portátiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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