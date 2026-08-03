Los representantes de Vinícius Júnior desmienten los rumores sobre el jugador

·55·Deportes
Los representantes de Vinícius Júnior desmienten los rumores sobre el jugador

Los representantes de la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, han condenado enérgicamente las informaciones difundidas sobre el futuro del jugador, calificándolas de infundadas y perjudiciales. Recientemente, los rumores sobre un posible traspaso del extremo brasileño al Arsenal, uno de los gigantes de la Premier League, han sido objeto de acalorados debates en la prensa. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la agencia Roc Nation Sports International, que representa los intereses del jugador, emitió un comunicado este domingo expresando su profunda insatisfacción con la actitud de los medios de comunicación durante la ventana de fichajes. Aunque el comunicado no menciona publicaciones específicas, la situación coincide con un momento de máxima tensión en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El comunicado de Roc Nation Sports y la reacción de Michael Yormark

El presidente de la agencia, Michael Yormark, expresó personalmente su postura sobre el asunto a través de su página en redes sociales, criticando duramente el periodismo no profesional. Destacó que algunos medios de comunicación difunden información completamente falsa y dañina con el único objetivo de ganar atención.

«Roc Nation Sports International y nuestro equipo no pueden quedarse de brazos cruzados ante la publicación de noticias que carecen de profesionalidad», escribió Yormark en su cuenta de Instagram. Asimismo, se recalcó que tales acciones tienen un impacto negativo en la vida personal y la carrera del deportista, además de constituir una difamación.

El interés del Arsenal y la situación en el mercado de fichajes

A pesar de la tajante negativa de sus representantes, la situación en torno a Vinícius Júnior sigue siendo uno de los temas principales en el fútbol inglés. El jugador se acerca a la fase final de su contrato actual en la capital española y se rumorea que las negociaciones de renovación entre ambas partes se han ralentizado ligeramente.

Por este motivo, la directiva del Emirates Stadium sigue de cerca la situación. Según fuentes cercanas, el club londinense estaría dispuesto incluso a modificar su estructura salarial tradicional para hacerse con uno de los talentos más elitistas del mundo.

Aunque todavía no han comenzado negociaciones oficiales entre los clubes, el conjunto del norte de Londres continúa activo en el mercado de fichajes para obtener ventaja en la competencia interna. Se espera que el futuro de Vinícius siga siendo uno de los temas más candentes del próximo periodo de traspasos.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalFichajesRoc Nation Sports
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaLa herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaHoy, 07:21Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Hoy, 07:10Stirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoStirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoHoy, 06:52Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Hoy, 06:47Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Hoy, 06:22William Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoWilliam Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoHoy, 06:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»