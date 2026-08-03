¿Podría Trent Alexander-Arnold regresar al Liverpool?

Según informa Goal.com, debido a una etapa difícil en su carrera tras unirse al Real Madrid el verano pasado, se está debatiendo un posible regreso de Trent Alexander-Arnold al Liverpool. El rendimiento del defensa en España, por debajo de las expectativas, y los problemas en el lateral derecho del club de Merseyside llevan a los expertos a replantearse este paso. Así lo informa Goal.com, informa .

Cabe recordar que la marcha del defensa, formado en el propio club, rumbo a Madrid decepcionó profundamente a muchos aficionados y generó frialdad entre ambas partes. Sin embargo, la situación en España resultó sumamente dura para el jugador inglés, quien la temporada pasada fue titular en apenas 14 encuentros de La Liga.

Dificultades en España y cambios en la plantilla

En declaraciones al programa talkSPORT's Transfer Insiders, la experta Angelina Kelly opinó que la directiva del Liverpool debería dejar de lado las emociones y estudiar esta opción de fichaje para resolver la actual escasez de recursos en la plantilla. Según ella, han surgido problemas en el lateral derecho del equipo.

En particular, la lesión de Conor Bradley y el hecho de que Jeremi Frimpong rinda mejor en posiciones más adelantadas demuestran que el Liverpool necesita savia nueva en esa línea. Por su parte, tras fichar a Denzel Dumfries, el técnico José Mourinho confía más en la estabilidad física y defensiva del jugador neerlandés.

Un camino de entendimiento para el club y la afición

La llegada de Denzel Dumfries redujo aún más el estatus de Trent Alexander-Arnold en el club madridista, relegándolo al banquillo. Los expertos señalan que, debido al cambio de circunstancias, sería un paso lógico que ambas partes dejaran atrás los resentimientos y abrieran negociaciones mutuamente beneficiosas.

Por supuesto, la decisión pasada del jugador había quebrantado la confianza depositada por la afición. No obstante, la realidad del fútbol profesional y las necesidades deportivas del equipo exigen a menudo anteponer los intereses colectivos a los rencores personales, apuntando a que ha llegado el momento del perdón.

Aunque todavía no se han presentado ofertas oficiales, el tema genera amplio debate en la prensa inglesa. Mientras la directiva del Liverpool busca fórmulas para reforzar el lateral derecho en el mercado de fichajes de verano, la opción de repescar a su canterano se perfila como un gran dilema.