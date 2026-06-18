El histórico encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia, disputado en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, quedó grabado en la memoria de los aficionados no solo por la intensa lucha en el campo, sino también por los gestos nobles fuera de él. Como es sabido, durante la primera parte, el joven e intrépido defensa de nuestra selección, Abduqodir Husanov, en medio de una fuerte disputa por el balón, chocó accidentalmente con un camarógrafo que realizaba la transmisión en directo junto a la banda, derribándolo.

Aunque la situación pareció preocupante en el momento y el juego se detuvo brevemente, nuestros representantes no pasaron por alto el incidente tras finalizar el encuentro. El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) informó que la dirección de la selección y los jugadores se interesaron posteriormente por el estado de salud del operador afectado.

Durante la visita al camarógrafo, quien se encontraba bajo supervisión médica, se le entregó un regalo inesperado y muy agradable. Nuestro talentoso defensa, Abduqodir Husanov, obsequió al operador una camiseta exclusiva de la selección nacional, bajo la marca especial del equipo, con su firma personal. Este gesto inesperado y la alta consideración mostrada fueron recibidos con mucha calidez por los organizadores locales y el personal de los medios extranjeros.

«Nuestro talentoso defensa central deseó una pronta recuperación al camarógrafo lesionado debido a una colisión accidental durante el juego, para que pueda regresar pronto a su querido trabajo, y le envió sus deseos más sinceros y cordiales», dice el comunicado oficial de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.

La conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Los representantes de nuestra selección nacional continúan demostrando, con cada acción en la Copa del Mundo, la nobleza, la compasión y la alta cultura características del pueblo uzbeko. Independientemente de la intensidad de la lucha en el campo, es loable que nuestros jugadores mantengan estas cualidades humanas fuera de él. Este paso ejemplar de Abduqodir quedará en la historia como uno de los eventos más bellos y agradables del diario de la Copa del Mundo. ¡Bravo, Abduqodir!

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