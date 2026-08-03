Un joven futbolista de 15 años muere tiroteado durante un partido en Brasil

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Un joven futbolista de 15 años muere tiroteado durante un partido en Brasil

El « Centro Sportivo Alagoano » jugador del equipo juvenil, Mikael Leandro da Silva, de 15 años, falleció a consecuencia de un tiroteo ocurrido durante un partido amistoso en Maceió. Así lo informó Globo .

Se ha señalado que anteriormente « São Paulo » el talentoso joven futbolista, que también jugó en las categorías inferiores del club, fue trasladado al hospital con heridas graves. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no se pudo salvar su vida.

Según los primeros informes, el sangriento suceso ocurrió como resultado de un enfrentamiento armado entre bandas criminales locales vinculadas al narcotráfico. El joven futbolista perdió la vida después de que los disparos alcanzaran la zona donde se disputaba el encuentro.

Varias personas más resultaron heridas de diversa gravedad a causa del incidente. Las fuerzas del orden han abierto una investigación y continúan las medidas operativas para identificar y detener a los implicados en el tiroteo.

La tragedia fue recibida con profundo dolor por la comunidad deportiva brasileña. La repentina muerte de esta joven promesa ha sumido en la tristeza no solo a sus compañeros y entrenadores, sino también a los aficionados al fútbol.

BrasilFútbolTragediaSucesosJóvenes
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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